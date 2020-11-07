“Arıcılığı ön plana çıkarmak istiyoruz”

Arıcılık faaliyetleriyle dikkat çeken Sakarya Büyükşehir Belediyesi BAL54 adını verdikleri ballarla üretimlerine tüm hızıyla devam ediyorlar. Bal alanındaki üretim faaliyetlerini Sakarya Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile konuştuk…

Bal üretim fikri nasıl doğdu? Belediye olarak neden böyle bir işe kalkıştınız?

Arıcılık ülkemize çok önemli bir ekonomik katkı sağlıyor. Yerel yönetimler olarak tarıma destek de bizim görevlerimiz arasında yer alıyor. Dolayısıyla Sakarya’nın bal ve ürünlerinin üretiminde daha iyi noktalara gelmesi için bir çalışma gerçekleştirmeyi düşündük. Sakarya’da ekonomik ve coğrafi şartlar kaliteli bal üretmeye çok müsait. Bu fırsatlarında avantajını kullanarak hem üreticimizin dünya standartlarını yakalayan bal üretmesine katkı sunacak hem de şehrimizi organik balla buluşturacak Bal54 projesini hayata geçirdik. Arı Yetiştiriciliği Birliği ile 54 Katılımlı Arıcılık projesi gerçekleştirdik. Proje kapsamında 54 arıcı seçilecek, çeşitli eğitimlere tabii tutulacak ve ana arı ve oğul üretimi, arı sütü üretimi, arı zehri üretimi ve polen-propolis üretimi yapılacak.

ARI ÜRETİCİLERİNE DESTEK OLDUK



Bu üretimin ardından toplumsal ve ekonomik olarak nasıl geri dönüşler aldınız?

Vatandaşımızın teveccühü bizim için çok önemli. Bal54 üretime ve satışa başladığı ilk günden itibaren vatandaşımızın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bu ilgi nedeniyle şehrimizde bir noktada kurduğumuz satış ofisinin sayısını arttırmak için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Ekonomik yönden vatandaşımıza organik ve kaliteli balı en uygun fiyatlarda veriyoruz. Vatandaşlarımızın da geri dönüşleri olumlu.

Üretim sürecinde çalışan çalışanlara eğitim verdiniz mi? Çalışanlar kimlerden oluşuyor?

Şehrimizdeki arı yetiştiricilerine eğitimler düzenledik. Büyükşehir Belediyemiz, MARKA ve Arı Yetiştiricileri Birliği iş birliğiyle arı yetiştiricilerine ‘İleri Düzey Teknik Arıcılık Eğitimleri’ adlı seminerler düzenledik. Bunun yanı sıra Sakarya’da arıcılığın ve arı üretiminin daha iyi yerlere gelebilmesi adına bir toplantılar düzenledik. Arı üreticilerine destek olmak amacıyla 2 tır arıcılık malzemesi hediye ettik. 680 adet polen tuzaklı kovan, 600 adet ikili ana arı çiftleştirme kutusu, 80 adet kolonisi, 10 derin donduruculu oto buzdolabı, 10 polen temizleme ünitesi, 10 adet polen kurutma fırını, dört adet arı zehri toplama seti, 4 adet güneş enerji ünitesi, üreticilerimize hediye ettik.

110 BİN TONUN ÜZERİNDE ÜRETİMİMİZ VAR



Bal sizin için neden bu kadar önemli?

Dünya’da bal üretiminde birinci sırada Çin geliyor. Çin’den sonra ise Türkiye geliyor. Tahmini olarak 110 bin tonun üzerinde üretimimiz var. Dünyanın en kaliteli balları ülkemizde üretiliyor. Bugün balın olması için çeşitli bitkilere ihtiyacımız var. Çiçek çeşitlilik konusunda Türkiye, bütün Avrupa ülkelerinden daha fazla çeşitliliği göğüslemiş durumda. 12 bin farklı çiçek türüne sahibiz. Bu bizim için büyük bir nimettir. Bizim ülkemizde arı yetiştiriciliği hobi olarak yapılıyor. Arı işletmeciliği haline dönüştüremedik. Bu nedenle hem şehrimize hem de ülkemize arı yetiştiriciliği alanında katkı sağlamak istiyoruz.

PROPOLİSİN FAYDASINI BİLMELİYİZ



Balın propolis olma değeri hakkında ne düşünüyorsunuz? Pandemide bal ayrıca bir önem taşıyor mu?

Propolis üretimi ülkemizde çok az. İlaç sektörünün en önemli maddesi propolis. Kıymetini ve faydasını bilmemiz gerekiyor. Çinlilere bal gönderiyoruz ama arı sütü ithal ediyoruz. Çok pahalı ve değerli bir şey. Bizler Tıbbi alanlarda kullanılan propolis, arı sütü, polen, propolis arı zehri, bunları üretirken arıların hayatlarına zarar vermeyeceğiz.