Antalya Fashion Week 2020 heyecan yarattı

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Antalya Fashion Week 2020 üçüncü yılında, 6 moda tasarımcısının ilkbahar-yaz koleksiyonlarını Hotel SU’da yapılan özel defilelerde tanıttı. Özge Ulusoy gibi ünlü modeller podyumdaydı. AFW’in 3. günü Antalya Migros AVM’de yapılan workshop’lar, defileler ve moda söyleşisiyle görkemli bir kapanış yapıldı.

EMY Organizasyon &Ajans kurucusu Eda Meltem Yılmaz tarafından benim de davet edildiğim dev organizasyonu üç gün boyunca tüm detaylarıyla izledim. Açılış defilesinde moda tasarımcısı Haktan Bucke imzasını taşıyan “Little Havana” koleksiyonunu tanıtan, mankenlerin giydikleri mayo ve kokteyl elbiseleri göz doldurdu. İkinci defilede Burcu Kandemir, X in Loss koleksiyonu ile hayattaki çalkantılı geçiş süreçlerimizi, savrulmalarımızı ve kendimizi tekrar bulma çabamızı tasarımlarında yansıtmaya çalışmış.

İlk günün finalinde, tasarımcı Serpil Dinç’in abiye ve gece kıyafetlerinin tanıtımının ardından led ekrana yansıtılan Türk bayrağı önünde asker selamı veren mankenler, İdlib’de Bahar Kalkanı Harekatı’nı gerçekleştiren Mehmetçiğe desteklerini gösterdi.

Ünlü manken Özge Ulusoy, Barrus London baştasarımcısı Neslişah Yılmaz’ın tasarladığı gelinlikle ve abiyeyle podyuma çıktı. ‘Peri Masalı’ isimli ilkbahar/ Yaz koleksiyonunu tanıtan Özge Ulusoy, defilenin açılışını tek omzu açık abiye lila elbiseyle yaptı. Kendisine eşlik eden mankenlerle birlikte podyumu renklendiren Ulusoy, finalde çok özel el yapımı bir gelinlik giydi. Azerbaycan asıllı Norveç’te yaşayan Türk moda tasarımcısı Shervin Najafpour 2 yıl boyunca Azerbaycan, Türkiye, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan’da yaptığı araştırmalar sonunda tarihteki taşlar üzerine kazınmış kaya çizgilerini, Türk medeniyetinin izlerini tasarımlarına işleyerek moda severlere tanıttı.

Belaruslu tasarımcı Kati Beyaz romantik koleksiyonu ile Belarus ve Türkiye motiflerini kullandı. Koleksiyonun bütünsel ruhu, desenleri, konforlu şık elbise kalıpları ve özel aksesuar tasarımlarıyla uyumu oldukça hoşuma gitti.

AFW 3. günü Antalya Migros AVM’de düzenlenen moda etkinlikleriyle tamamlandı. İlk olarak modaseverle bir araya gelen moda tasarımcısı Burcu Kandemir, ‘Gömleğini Tasarla’ etkinliğinde hayranlarıyla buluştu. Beyaz gömleklerini farklı tarzda dizayn eden katılımcılar, Kandemir’in tecrübelerinden yararlandı.

İlk iki gün boyunca koleksiyon sunan tasarımcıların yer aldığı karma defilede genç tasarımcı Fevzican Ceman’da 7. isim olarak yer aldı. Antalya yöresine ait basma kumaşlarla hazırladığı mini koleksiyonunu, modern ve şık dokunuşlarla tasarlaması benden de tam not aldı. AFW kapanışını bendeniz, Ümit Temurçin’in moderatörlüğünde ‘Madalyonun diğer yüzü’ başlıklı söyleşimiz ile tamamladık. Söyleşide, Cosmopolitan Bride Genel Yayın Yönetmeni Özge Zeki, moda tasarımcısı Neslişah Yılmaz ve Oscar, Cannes ödül törenlerinde, kırmızı halıda Hollywood starlarını giydiren Gülafer Ataş, Antalyalı moda severlere 2020 modasını, deneyimlerini ve moda dünyasını anlattılar ve organizasyona destek verdiler.