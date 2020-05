Anadolu'nun yetenek avcısı

‘Her yerde çocuk her yerde sanat’ düşüncesi ile yola çıkan İbrahim Yalçın, gönüllü arkadaşlarıyla kurduğu Çocuklar İçin Çal Derneği ile Anadolu’daki köy okullarında müzik sınıfları açıyor. Özellikle dezavantajlı bölgelerde, köy okullarındaki yetenekli çocukları müzikle buluşturan ekip yaptığı çalışmalarla mülteci çocukların da yüzünü güldürüyor.

Çocukların gelişiminde kuşkusuz sanat eğitiminin önemli bir payı bulunuyor. Her çocuk sanatla ilgili alanlarda yetenekli olmayabilir ancak yine de sanat ile iç içe olmaları bilinçli, yaratıcı ve özgün düşünceye sahip bir kuşağın yetişmesine katkı sağlayacaktır. Ancak her çocuk bu imkânlara ulaşamayabiliyor. Özellikle de maddi imkânı yetersiz dezavantajlı ve mülteci çocukların sanatın her hangi bir dalıyla ilgilenmesi çok zor. Bunun farkında olan isimlerden biri İbrahim Yalçın. ‘Her yerde çocuk her yerde sanat’ diyerek yola çıkan Yalçın ve gönüllü arkadaşları kurdukları Çocuklar İçin Çal Derneği ile çocukları sanatla buluşturuyor.

81 İLİ 2 SENE BOYUNCA GEZDİM



Gönül verdiği sanatla buluşmak için kendisi de büyük bir mücadele vermiş İbrahim Yalçın. Şanlıurfa’da doğmuş, sonra ailesi ile birlikte batıya göç etmişler. Öğretmeninin yönlendirmesi ile okulun hem müzik korosuna hem de tiyatro topluluğuna katılmış. Fakat ailesinin sanata bakış açısı ve yetiştiği kültürün etkisiyle üniversitede farklı bir bölüm okusa da sanattan vazgeçmemiş. Oyunculuk eğitimi almış, tiyatro topluluklarına katılmış. Maddi imkânsızlıklardan ötürü farklı bir sektörde çalışsa da vakit buldukça kendini müzikal anlamda geliştirmeye devam etmiş.

2016 yılında işinden istifa edip otostop ile şehir şehir, köy köy gezerek müzik yapmaya başlamış Yalçın… “Yola çıkarken cebimde 14 TL para vardı. İlk kazandığım para 80 TL’ydi ve o para ile bir kutu çikolata alıp müziğimi dinlemeye gelen çocuklara veriyordum. Bir gün Ankara’da sokak müziği yaparken selpak satan bir çocuk yaklaştı yanıma. Biraz sohbet ettik. 10 nüfuslu Suriyeli bir mülteci ailenin yedinci çocuğuydu Hasan. Onun için Drama Köprüsü’nü okudum. İçinde kendi ismini duyunca çok mutlu olmuştu.Yazın sıcağında def çalıp söylemek yorucu olduğu için biraz terlemiştim. Hasan selpak çıkartıp alnımdaki teri silince ona para uzattım. Müzik bitiminde bana ‘Yok abi sen bana müzik söyledin senden para mı alacağım’ diyerek bana ve tüm insanlığa ders vermişti sanki… İşte o an Çocuklar İçin Çal projesi başladı ve 81 ili yaklaşık 2 sene boyunca gezdim.”

YETENEKLERİNİ KEŞFETMELERİNİ SAĞLIYORUZ

Yolculuğu sırasında çocuklara sanatı, sevgiyi ve insanlığı aşılamaya çalışmış. Çocuklar İçin Çal adını verdiği proje ile birçok çocuğa ulaşan ve onlara sanatı ile dokunan Yalçın, 2018 yılında Mardin merkez olmak üzere derneği kurmuş. Dernekte otuz farklı ilden iki binden fazla gönüllü hizmet veriyor. O gün bugündür Yalçın, gönüllü arkadaşlarının da desteği ile çocuğun olduğu her yere sanatı götürerek ülkemizi sanat bahçeleri ile donatmaya devam ediyor. Çocukları sanatla tanıştırıp bu alanda yetenekli olanların ilerlemesini sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayan Yalçın’ın isteklerinden biri Güneydoğu’dan başlayarak tüm çocukların ulaşabileceklğeri bir çocuk festivali düzenlemek. Dernek, özellikle dezavantajlı bölgelerde çoğunlukla köy okullarında müzik sınıfları açarak çocuklara sanatsal alanda ilerlemeleri için imkân sağlıyor. Bugüne kadar derneğe gelen ikinci el veya sıfır enstrüman destekleri ile 19 müzik sınıfı ve Mardin merkezde bir Sanat Merkezi (ÇİÇAD) açtıklarını anlatan Yalçın, “Bu sanat merkezimizde çocuklarımıza ücretsiz olarak müzik, tiyatro, resim ve birçok alanda eğitimler vererek çocuklarımızı sanat bilinci ile yetiştirmeye çalışıyoruz. Ayrıca çocuklarımızın kıyafet, oyuncak gibi sosyal alandaki eksikliklerini de tamamlamaya çalışıyoruz. 5 binden fazla çocuğumuza kıyafet, oyuncak gibi hediyeler dağıttık.” şeklinde konuşuyor.

GÜZEL SANATLAR LİSESİNİ KAZANANLAR OLDU

Bugüne kadar yüzbinlerce çocuğa müzikleri ile dokunan Yalçın, açtıkları eğitim sınıfları ile birçok çocuğu enstrümanla tanıştırdıklarını anlatıyor: “Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Ağrı, Ankara, Şırnak, Kütahya’da çoğunluğu köy okulu olmak üzere toplamda 19 müzik sınıfı açtık. Burada eğitim gören otuzdan fazla çocuğumuz güzel sanatlar lisesini kazandı. Açtığımız sanat merkezinde ise 42 çocuğumuza ücretsiz sanat eğitimi veriyoruz. Çok yetenekli çocuklarımız var. Ama onları keşfetmek lâzım. Sanat merkezimizde iki öğrencimiz var. Yusuf ve Eylül… Bu çocuklarımız okuldan arta kalan zamanlarda ailelerine destek olmak için su, mendil gibi şeyler satıyordu. Onları keşfedip eğitim verdikten sonra çocuklarımız iyi düzeyde enstrüman çalmaya başladılar. Açtığımız müzik sınıflarında Yusuf ve Eylül gibi birçok çocuğumuzun başarı hikâyesi var.” Dernek olarak bugüne kadar herhangi bir kurum veya kuruluştan düzenli bir destek alamadıkları için düzenli bir gelirleri olmadığını ifade eden Yalçın, “Özellikle rutin giderlerimizi ödemekte zorluk çekiyoruz. Genelde gelirimizi yaptığımız projelere gelen bağış ve destekler ile sağlıyoruz. ÇİÇAD Sanat Merkezi’mizin restorasyonuna Yavuz Bingöl’ün büyük katkısı oldu. Açılışa Selami Şahin, Ahmet Selçuk İlkan, ressam Berfin Uluman teşrif etti. Mardin Artuklu’ya bağlı Arpatepe Köyü’nde açtığımız müzik sınıfının enstrümanları için de sanatçı Gülşen destek verdi. Buradan onlara da teşekkür ederiz.”

BAYRAMLIK OLMADAN BAYRAM OLMAZ

Koronavirüs süreci nedeniyle faaliyetlerine bir süreliğine ara veren dernek, süreç normalleştikten sonra sanatsal faaliyetlerine devam etmek istiyor. “Kovid19 ile mücadelemiz devam ediyor. Bizler de bu süreçte hem çocuklarımız hem de kendi sağlığımız için çalışmalarımızı durdurduk. Fakat evlerimizde de boş durmadık. Sağlık çalışanlarımız ve çocuklarımız için derneğimize gönül vermiş müzisyen arkadaşlar ile Hayat Bayram Olsa şarkısını bugün yaşananlara uyarlayarak söyledik. Çok güzel dönüşler aldık.” diyen Yalçın, dernek olarak sosyal yardım faaliyetlerine bu dönemde devam ettiklerini belirterek şunları aktardı: “Bayramlık Olmadan Bayram Olmaz, dedik ve Vefa Sosyal Gruplarıile koordineli olarak ihtiyaç sahibi çocuklarımıza kıyafet götürüyoruz. Şu ana kadar Ramazan Bayramı öncesi 150 çocuğumuza bayramlık hediye ettik. Aynı zamanda bayram sabahı tencerelerinde yemek pişsin diye 50 ailemize de gıda yardım kolisi dağıttık.”

MÜLTECİ ÇOCUKLARA SANATLA REHABİLİTE

Dernek olarak en son Mardin Kızıltepe’de Suriye sınırında açtıkları müzik sınıfı ile mülteci çocuklara da ulaştıklarını belirten Yalçın sözlerine şöyle devam ediyor: “Şenyurt Köyü’ne daha önce ihtiyacı olan çocuklarımıza kıyafet yardımı götürmüştük. O esnada sınır köyünde çok yetenekli çocukların olduğunu öğrendik. Türkiye genelindeki şehir gruplarımız ve destekçilerimiz sayesinde sınırın sıfır noktasında olan bu köyümüze bir müzik sınıfı hediye ettik. Çocuklar çok mutlu oldular. Ayrıca açtığımız sanat merkezinde ve diğer müzik sınıflarında ulaştığımız çocukların da neredeyse yarısı mülteci çocuklar. Onların üzerindeki kötü psikolojiyi sanat ile rehabilite edip geleceklerine ışık tutmaya çalışıyoruz.”