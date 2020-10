Altın Portakal'da ödüller 57. kez dağıtılıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla gerçekleşen festivalin film gösterimleri tüm dünyayı etkileyen salgın nedeniyle açık havada düzenlendi. Ödüller ise bu akşam sahiplerini bulacak.

ULUSAL KATEGORİDE 12 FİLM YARIŞIYOR

47 filmin başvuru yaptığı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda bu yıl 12 film yarışıyor. Fikret Reyhan’ın “Çatlak”, Tankut Kılınç’ın “Dersaadet Apartmanı”, Nesimi Yetik’in “Dirlik Düzenlik”, Derviş Zaim’in “Flaşbellek”, Orçun Benli’nin “Gelincik”, Erdem Tepegöz’ün “Gölgeler İçinde”, Azra Deniz Okyay’ın “Hayaletler”, Tunç Şahin’in “İnsanlar İkiye Ayrılır”, Atalay Taşdiken’in “Kar Kırmızı”, Barış Gördağ ve Yasin Çetin’in “Koku”, Ferit Karol’un “Kumbara” ve Reis Çelik’in “Ölü Ekmeği” adlı filmleri 300 bin TL değerindeki En İyi Film Ödülü’nün de yer aldığı 16 kategoride toplam 770 bin TL tutarındaki ödül için yarışacak. Ödüller Ercan Kesal’ın başkanlığını yaptığı, Gülse Birsel, Kıvanç Sezer, Taner Birsel ile Zeynep Oral’dan oluşan Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jürisi tarafından belirlenecek.

ULUSLARARASI YARIŞMA’DA DİKKAT ÇEKEN YAPIMLAR

Çoğunluğu Venedik Film Festivali’nde ilk gösterimlerini yapan yılın en yeni yapımları, Türkiye’de ilk kez Antalya’da izleyici karşısına çıktı. Filistin’den Fransa’ya, Finlandiya’dan İran’a dünyanın dört bir yanından toplam 10 film, En İyi Film ve En İyi Yönetmen dallarındaki 120 bin TL para ödülü ile En İyi Kadın Oyuncu ve En İyi Erkek Oyuncu dallarında Altın Portakal heykelciği için yarıştı. Türkiye’den senarist ve yönetmen Emin Alper, Romanyalı yapımcı Ada Solomon, Les Arcs Avrupa ve Tribeca Film Festivalleri’nin Sanat Yönetmeni Frederic Boyer, İranlı oyuncu, yönetmen Niki Karimi ile Brezilyalı video sanatçısı, yönetmen ve senarist Sandra Kogut, Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda yarışacak 10 filmi değerlendirecek jüriyi oluşturuyor.

FİLİSTİN’DEN MACERİSTAN’A UZANAN HİKÂYELER

Ameen Nayfeh’in “200 Metre / 200 Meters”, Uberto Pasolini’nin “Alelade Bir Yuva / Nowhere Special”, Daniele Luchetti imzalı “Bağlar / Bağcıklar / The Ties”, Lili Horvát’ın “Belirsiz Bir Süre İçin Birlikteliğe Hazırlık / Preparations to be Together for an Unknown Period of Time”, Pamela Tola’nın “Çelik Kızlar / Ladies of Steel”, Ana Roche de Sousa’nın “Dinle / Listen”, Emmanuel Courcol’un “En Başarılı Prodüksiyon / The Big Hit”, Massoud Bakhshi’nin “En Uzun Gece / Yalda, a Night for Forgiveness”, Tarzan ve Arab Nasser kardeşlerin “Gaza Mon Amour” ve Jasmila Žbanić’in “Nereye Gidiyorsun, Aida? / Quo Vadis, Aida?” yarışmada yer alan filmler.