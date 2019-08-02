'Altın iğne'yle parlak ciltler

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Yaşlanma, çevresel etkenler, güneş ışınları ve akne oluşumuyla parlaklığını yitiren cildiniz, küçük bir müdahaleyle istediğiniz güzelliğe kavuşabilir... Bu hafta, son dönemde çok merak edilen ‘Altın İğne’ uygulamasını anlatmak istiyorum sizlere...

Altın iğne nedir?

Altın iğne cerrahi olmayan bir lazer tedavi şeklidir. Cihaz cildin alt katmanlarına yüksek frekanslı enerji gönderir, cilt altına kontrollü hasar vererek, kesintiye uğramadan vücudun doğal kolajenini ve iyileşme süreçlerini uyarır.

ALTIN UÇLAR KULLANILIYOR

Neden ‘Altın İğne’ denildi?

Franskiyonel radyofrekans, kontrollü bir şekilde cilt altına hasar verme işlemidir. Cihazın adını aldığı ‘Altın iğne’ler, işlemde altın iğne uçlarının kullanmasından kaynaklanır. Böylelikle altın uçlarla cilde verilen enerji dağılmadan, cilt yüzeyine zarar vermeden sadece cilt altını etkileyerek ve deri yüzeyinde de gereksiz enerji kaybını önler ve cilt altına en yüksek enerjiyi gönderir.

Altın İğne hangi durumlar için kullanılır?

İnce kırışıklıkların giderilmesinde, elastikiyet kaybı ve sarkmalarda, cilt gençleştirme, sivilce, akne, yanık ve yara izi gibi sorunlarda, leke tedavisi, gözaltı morlukları, kilo kaybı ve doğum sonrası deride oluşan çatlaklar, cilt gözeneklerini sıkıştırma, boyun ve dekolte bölgesini toparlamada kullanılmaktadır.

Nasıl yapılır?

Öncelikle uygulama yapılacak alan temizlenir ve anestezi etkisi olan krem uygulanır. Ucuna altın iğne aparatı takılan radyofrekans cihazı, cilde temas ettirilir. Ucunda çok sayıda altın kaplama bulunan mikro iğneler cildin hedeflenen derinliklerine epidermal hasar meydana getirmeden ulaşır. Bu sayede cilt yüzeyine herhangi bir zarar vermeden cilt alt tabakasında kolajen ve elastin üretimi tetiklenir. Kırmızı ve mavi LED’ler sayesinde akne problemi ve kırışıklıkların çözülmesine olanak sağlar.

İLK SEANSTA SONUÇ ALINIR

Sonuçlar ne zaman görülür?

Altın iğne uygulamasıyla ilk seanstan itibaren sonuçlar görülmeye başlanır. İşlem sonrası cilt atlında onarım devam eder ve ciltte canlanma günden güne daha fazla belirgin hale gelir. 1 ay aralarla 3 seans uygulama idealdir. Cildin ihtiyacına göre seans aralıkları ve sayısı doktor tarafından belirlenir.

İşlem sonrası sosyal hayata ne zaman dönüş yapılabilir?

Hasta uygulamanın ardından normal yaşamına dönebilir ve ertesi gün işine başlayabilir. İşlem sonrasında ciltte oluşan kızarıklık da 1-2 saat içinde kendiliğinden geçer.

Uygulama yapılan bölgenin güneşten korunması gereklidir. Bunun için de güneş koruyucu krem kullanılmalıdır.

İşlem süresi ne kadardır?

Ortalama 20-40 dakika arasında sürmektedir.

İşlem esnasında ağrı olur mu?

İşlem esnasında lokal anestezik krem uygulandığı için ağrı ve acı hissedilmez.