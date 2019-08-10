Aksiyon ve simülasyon arasında muhteşem denge 'Insurgency: Sandstorm'

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Öncelikle oyunda iki farklı ülke seçebiliyorsunuz. Aslında ülke demek yanlış olur askerlerin üzerinde herhangi bir bayrak vs bulunmuyor. Ancak görünüş itibari ile biri Amerikan askerine benzerken, diğeri orta doğu direnişçisi şeklinde. Oyunda bulunan bu iki unsurun da seçebileceği silahlar birbirinden farklı.

SİLAH SEÇENEĞİ ÇOK

Battlefield V’de elinde Alman askerlerinde bile nadiren bulunan StG 44 ile koşturan İngilizleri görmek, oyunun etkileyiciliğe darbe vuruyordu. Insurgency: Sandstorm’da, her round farklı bir tarafa geçmek bu sayede daha heyecan verici, ve farklı hissettiriyor, bu da oyun ile ilgili sevdiğim detaylardan biri. Öncelikle oyunda iki farklı özelleştirme seçeneği bir mevcut. Bunlardan bir tanesi karakterimiz üzerindeki kozmetik özelleştirme. Bu özelleştirmeleri oyun sonlarında kazandığınız sanal para ile satına alabiliyor ve karakterinizin kıyafet ve teçhizatlarını özelleştirebiliyorsunuz. Insurgency: Sandstorm içerisinde şuan için 4 farklı oyun modu bulunuyor. Bunlar rakiplere karşı oynayabileceğiniz Push, Firefight ve Skirmish’ken, Co-op tarafında da Checkpoint mod’u kullanıcılara sunulmuş.

Artılar:

- Simülasyon ile aksiyon arasında müthiş dengeli bir oynanış

- Muhteşem ses kalitesi

- İçeriksel olarak doyurucu

- Uygun fiyat

Eksiler:

- Optimizasyon sorunları

- Harita sayısı