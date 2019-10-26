Akrep burcunda Yeni Ay dönemi

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23 Ekim – 21 Kasım tarihleri arasında Güneş, Akrep burcunda olacak. 28 Ekim Pazartesi günü ise Akrep burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Yeni Ay’a, Uranüs’ün etkisi güçlü olacak…

Yeni Ay zamanı duygular açısından iki uç arasında gidip gelmeler, duygusal hezeyanlara sıkça açık olacağız demektir. Yeni Ay sürecinde sezgilerimiz inanılmaz güçlü olacak, fakat genelde kötü şeyleri sezebilir, duyabilir ya da rüyalarını görebiliriz. Ölüm, ölüm ötesi konular gibi en derin korkularımızla yüzleşebilir, korkularımızın üstesinden gelebilecek güce sahip olabileceğiz. Yeni Ay ile birlikte hayatımızda her türlü belirsizliğe son vermek adına kolları sıvayabiliriz, her şeyin çok net ve çok belirgin olmasını için çaba sarf edeceğiz demektir. İçimize minik bir dedektif kaçabilir, belki de üstümüze vazife olmayan şeyleri bile araştırmak, öğrenmek isteyebiliriz. Veya biz istemesek bile önümüze düşebilir.

ÖFKE PATLAMASINA DİKKAT

Bu Yeni Ay’ın tam karşısında Uranüs duracak. Otorite figürleriyle çatışmaya işaret eder. Yani kuralları yıkmak, asice davranmak isteyebiliriz. Öfke patlamalarına karşı dikkatli olun, kontrolsüz, orantısız tepkiler vermeyin, sakin olun. Bazılarınız aniden istifa edebilir, bazılarınız aniden ilişkilerinizi sonlandırabilirsiniz, dengesizce davranmaya eğilimli olabilirsiniz. Bu dönemde ilişkiler, iş ortaklıkları, evlilik ve flört konuları önceliğimiz olacak. Çünkü Yeni Ay’ın yöneticisi Mars, ilişkileri, evliliği ve ortaklıkları sembolize eden Terazi burcunda ve Venüs de Akrep burcunda yer alıyor. Özellikle özel hayatınızda finansal konularda krizler çıkarmamaya özen gösterin.

PARA VE KARİYER

Akrep burcunda gerçekleşecek bu Yeni Ay’da hayatımızda zekice planlanmış, stratejik düşünülmüş, maddi konularda genişlemeye ve büyümeye odaklı başlangıçlar yapabiliriz. Diğer yandan iş hayatında dikkatli olmak gerekir iş ortamında bu dönemde ketum olmak ve dengeleyici davranmak gerekir, otorite figürleri ile tartışmaktan tersleşmekten kaçınmalı. Bu Yeni Ay’da Uranüs sert bir noktada duracağı için, beklenmedik sürpriz harcamalar, ani masraflar çıkabilir. Özellikle bu masraflar elektronik aletler, telefonlar, kullandığınız cihazların aniden bozulması ile ortaya çıkabilir. İş konusunda oldukça hırslı olacağımız, başarı takıntısı ile hareket edebileceğimiz bir dönem olabilir. Patronla tartışmamak, ipleri germemek en güzeli. Bu Yeni Ay’da Princeps sabit yıldızı etkin olacak. İnşaata başlamak, arazi satın almak için güzel bir Yeni Ay.