Ağzımıza takılanlar

Eğer bir hijyen delisi değilseniz, dişlerinizi fırçalamak bazen çok can sıkıcı bir iş gibi gelebilir. Eğer hayatınız boyunca diş fırçalamakla geçirdiğiniz zamanı toplarsak, yaklaşık 200 gün ediyor. Bu da bir yılın üçte ikisini fırçalamakla kaybettiğiniz anlamına gelir. Ama ‘Unico’ ismindeki bu teknolojik diş fırçası bu sorunu çözmeye aday. Çünkü tasarımcıları dişlerinizi sadece 3 saniyede fırçalayarak, yeterli ağız bakımını yaptığınızı iddia ediyor.

ŞEKİL DEĞİŞTİREN ROBOTİK SANDALYE!

Tekerlekli sandalye kullanıcılarının da günlük yaşamlarını normal şekilde sürdürmeye hakkı var... Şimdiye kadar motorlu tonla model ve hatta kendi kendine hareket eden bazı modeller bile tasarlandı. Ama bunların hiçbiri bir tekerlekli sandalyede oturan kişinin, diğer insanlarla olan göz seviyesindeki iletişimini çözemedi. Laddroller isimli yeni araç ise sandalyede oturan kişiyi ideal yüksekliğe getirecek şekilde dönüşüp yükselebiliyor.

PENCERE GÜVENLİĞİNDE SOMFY INTELLITAG

Evinizin ve sevdiklerinizin güvenliği her şeyden önemli… Şimdi evde olmadığınızda evinizin, uykudayken de sizin ve sevdiklerinizin güvenliğini bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz. Somfy IntelliTAG kapı ve pencere dedektörü, titreşim özelliklerini analiz ederek hırsızlar evinize henüz giremeden sireni harekete geçiriyor. Ayrıca cep telefonunuzdan da sizi uyarıyor.

MÜZİĞİNİZİ ÜZERİNİZE GİYİN: POLK BOOM BİT

“Müziği dışarı vermek mi? Yabancıların dinlediklerimi duymasını istemiyorum” diye düşünüyorsanız bu cihaz size göre değil. Ancak spor yaparken kullanabileceğiniz pratik bir hoparlör arıyorsanız, karşınızda: Polk Boom Bit, çantanızın kayışına klipsleniyor. Telefon hoparlörünüzü de kullanmak bir alternatif olabilir ancak Bit kıyafetlerinize de klipleniyor ve bu sayede telefonunuzu bırakabiliyorsunuz. Bluetooth hoparlör olduğu için aramalarınızı da cevaplandırabiliyorsunuz.