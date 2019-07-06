Ağrısız cerrahi yöntemle kepçe kulaklara veda

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Kepçe kulak problemi henüz çocuk yaşlarda alay konusu olursa bireyin ruh halinde derin izler bırakır ve tüm yaşamında özgüven eksikliğine sebep olur. Kepçe kulaklar görünümünden günümüzde kolayca kurtulmak mümkün. Bu yüzden kepçe kulak ameliyatının küçük yaşta yapılmasını tavsiye ediyoruz. Yetişkinlere de bu ameliyat uygulanmaktadır. Bu ameliyatın küçük yaşta yapılması, sosyal açıdan yaşanan travma izlerinin daha hafif olması, bireyin ruhsal ve bedensel açıdan mutlu olmasını sağlar.

Kepçe kulak problemi nedir?

Kepçe kulaklardaki asıl problem kulak kepçesi ile kafatası arasındaki açının normalden daha fazla olması ya da kulak ucuyla kafatası arası mesafenin 20 mm’den daha fazla olmasıdır. Kulakların kafayla yaptığı açının simetrik olmamasından kaynaklanan kepçe kulak sorunu, çocukluk döneminden itibaren görülmektedir.

Kepçe kulak operasyonunda ‘ağrısız cerrahi yöntem’ nedir?

Lokal anestezi altında ağrı sızı olmadan, cerrahi olarak kulak arkasından ince bir kesiyle kulaktaki heliks kıvrımının antiheliks kıvrımının gerisinde olacak şekilde baş bölgesine olan açısının orantılanması için fazla kıkırdak dokunun çıkararak estetik dikişlerle şekillendirilmesi işlemidir. Cerrahi yöntemle başarılı sonuçlar elde edebiliyor, kişinin mutlu olması sağlanıyor ve ilerleyen süreçte açılma riski ortadan kalkmış oluyor. Bunun nedeni, kulağı ilgilendiren problemin askı veya iple düzeltilecek olan sadece bir kıkırdağın baş bölgesine sabitlenmesi değil, şekillendirilme ve küçültme gerektiren kıkırdak fazlalığını ortadan kaldırmaktır.

Bu yöntem kimlere uygulanır?

5 yaş itibariyle üst yaş limiti olmadan görüntü olarak rahatsızlık duyan herkes uygun adaydır. Çocuklarda sosyal açıdan okula başlamadan önce önerilir.

Operasyon süreci nasıldır?

Yetişkinlerde lokal anestezi altında çocuklarda ise genel anesteziyle ortalama 1-1,5 saat sürer. Lokal anestezide hasta aynı gün evine, işine ve sosyal hayatına dönebilir.

Kulağın son halini alması için ne kadar zaman geçmesi gerekir?

Kepçe kulak ameliyatı sonrası 7 gün bandaj uygulanır. Devamında hasta 2-3 hafta süreyle geceleri tenisçi bandı takar. Ödemin tamamen geçmesi 3-4 haftayı bulur.

Tekniğe göre tekrarlama riski var

Ameliyat sonrası nelere dikkat edilmesi gerekiyor?

Kepçe kulak ameliyatı sonrası hastalarımıza yüksek yastıkta ve sırtüstü yatmalarını öneriyoruz. Ağır yük taşımaktan ve hemen sonrasında aktif spor yapmaktan kaçınmaları gerekiyor.

Kepçe kulak estetiğinin riskleri nelerdir?

Cerrahi yöntemler dışında kulak, askı ve ip gibi tekniklerle şekillendirildiğinde ilerleyen süreçte tekrarlama riskleri ortaya çıkabiliyor.

Kulak estetiğinde iz kalır mı?

Kulak estetiğinde kesi kulak kepçesinin arka tarafındadır. Bu izin yeri kulak estetiği sonrasında kafaya arkadan bakıldığında görünmez.