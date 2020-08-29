Ağrı'da Dosso Dossi Fashion Show ve top modeller

Özellikle Rusya pazarında etkili olan organizasyonun aslında ülkemizin tam bir global tanıtım elçisi misyonunu üstlendiğini düşünmekteyim. Daha önceki yıllarda Paris Hilton, Adriana Lima, Miranda Kerr, Kendall Jenner, Bar Refaeli, Alessandra Ambrosio gibi sayısız top modeli defilelerine çıkartarak dünyanın ilgisini ülkemize çekmeyi başarmışlardı. Bu renkli karelerin yanı sıra ihracat hacmi ile de büyük bir operasyon yönetilmekte ve ülkemize ciddi ekonomik katkı sağlamaktalar. Ağrı, Dosso Dossi ile tarihi ve doğal platformlarının eşsiz atmosferinde dijital dev bir defile ile karşımızda, Ağrılı moda yazarı olarak hayatımın en özel projelerinden birini canlı canlı yerinde izlemek kadar değerli bir deneyim olamazdı benim için… Tüm detayları aşağıda sizler ile paylaştım.

MODA, TARİH VE DOĞANIN DİJİTAL BULUŞMASI



Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi dev bir defileye doğal sahne oluyor. Dosso Dossi Fashion Show bir ilki gerçekleştirerek 2020-21 Sonbahar/Kış Kreasyonu Dijital Platform Defilesi’nin çekimlerini Doğubayazıt’ta yapacak. Aralarında Deniz Akkaya, Demet Şener, Didem Soydan, Wilma Elles ve eski Türkiye güzellerinin de olduğu 28 manken bu özel defilede yer alıyor. 28-30 Ağustos tarihleri arasında Doğubayazıt’ta olacak çekimlerin bu özel mankenler için de kariyerlerinde gerçekleştirecekleri unutulmaz bir deneyim olacağını düşünmekteyim. Koreograf Yasin Soy eşliğinde bu özel coğrafyaya gidecek mankenler. Ağrı Dağı’nın eteklerinde, tarihi İshak Paşa Sarayı’nda, dünyanın en büyük ikinci meteor çukuru ve bölgenin en renkli köylerinden biri olan Meşar Köyü’nde doğal ortamlarda çekimler gerçekleştirilecek. Defile görüntüleri, 50’den fazla ülkede yapılacak reklam kampanyasında dünyaya sunulacak. Böylesi özel bir çalışmanın gerekli bakanlıklar tarafından ekstra bir şekilde desteklenmesi gerektiğini düşünmekteyim.

HİKMET ERASLAN VİZYONU



Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, “Yapacağımız bu çalışmanın yöreye hem ekonomik hem de turizm anlamında fayda sağlayacağına inanıyorum” dedi. Yönetim Kurulu üyesi Barış Eraslan tarafından ben de bu dev ve özel organizasyona davet edildim, kendisine ayrıca teşekkür ederim. Kendilerini nüfus kütüğü Ağrılı olan bir moda eğitmeni ve yazarı olarak gönülden tebrik ediyorum. Çekimler sırasında duygu dolu özel anlar yaşadığımı, kendileri ile bir kez daha gurur duyduğumu ayrıca belirtmek isterim. Deniz Akkaya gibi yakın bir dostumu, atalarımın yaşadığı Ağrı’nın doğal ve tarihi platformlarında izlerken ne kadar profesyonel ve özel bir kadın olduğunu bir kez daha anladım, çekimlerin son hallerini görmek için ise sabırsızlanıyorum.