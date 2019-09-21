Adrenalin tutkunları buraya!

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Şehrin karmaşasından bunalıp, işin stresinde boğulmaktan sıkıldıysanız sizi ‘adrenaline’ davet ediyorum. Tabii heyecanı seviyorsanız, korkularınız yoksa! Geçtiğimiz hafta İsfanbul Tema Park’ta başlayan adrenalin yolculuğumuz koca bir haftaya yayıldı ve yine İsfanbul AVM’deki etkinlik alanında yer alan Zipline ile önce ‘uçtuk’ hemen ardından Turkcell Platinum Park’ta attığımız Off-Road turuyla heyecanımızı zirveye taşıdık. Gelin korkularımızı yendiğimiz, tabularımızı yıktığımız, doyasıya eğlendiğimiz heyecan dolu deneyimlerimize göz atalım…

Maslak’taki plazaların arasında gördüğümüz zaman ‘vay be’ dediğimiz Turkcell Platinum Off-Road Park’ta, doğa sporları aktiviteleriyle heyecan adeta şehrin göbeğine taşındı. 200 dönümlük arazi üzerine kurulu olan park, herkesin deneyimine açık. Burada çocuklar için özel eğlence-eğitim alanlarından okçuluk sporuna, son dönemin trendi Hayal Salıncağı’ndan Off-Road parkuruna kadar doğayla iç içe olmanız mümkün.

Şehrin ortasında, plazaların içinde Off-Road heyecanı sunan Turkcell Platinum, pisti kullanmak isteyen müşterilerine de ayrıcalıklar sunuyor. Müşteriler pist kullanımlarında ve eğitimlerinde indirim ayrıcalığıyla faydalanırken, otoparkı da ücretsiz kullanabiliyor. Alanda değişik zorluk seviyelerine göre eğitimler alma imkânı da var. İleri seviyedeki Off-Road sürücülerinin pratik yapıp kendilerini geliştirmelerine uygun olarak tasarlanan istasyonlarda profesyoneller kendi başına antrenman yapabiliyor.

YÜZDE 50 İNDİRİM FIRSATI

Off-Road konusunda yetkin ve deneyimli eğitmenler tarafından verilen eğitimlerde katılımcıların yanlarında herhangi bir ekipman getirmesine gerek olmuyor. Off-Road aracı da dâhil tüm ihtiyaçlar organizasyon tarafından alanda karşılanıyor. İsteyen özel olarak Off-Road için modifiye edilmiş araçları kullanabilirken, isteyen de Off-Road’a uygun ise kendi aracıyla katılabiliyor. Turkcell Platinum Off-Road Park’a gelecek tüm Platinum müşterileri, yüzde 50 indirimli olarak istediği kadar pisti kullanabilirken, eğitim paketleri de satın alabiliyor.

Tüm bu detayları öğrendikten sonra deneyime hazırız. Etrafınızda Off-Road tutkunu birisi varsa ve ona bugüne kadar hiç anlam veremediyseniz yolunuzu buraya mutlaka düşürün. Ama eğer doğayı sevmiyorsanız Off-Road yapmanız da çok mümkün değil bunu söylemeliyim. Sevgi, bilgi, adrenalin tutkusu, merak ve kirlenmek bu işin olmazsa olmazları.

CO-PİLOT OLMAK KOLAY DEĞİL

Off-Road yapabilmenin ilk koşulu manuel vites araç hakimiyetinizin olması. Yoksa yan koltuğa oturup co-pilotluk yapabilirsiniz. Co-pilot deyip geçmeyin göreviniz direksiyon başındaki pilot kadar önemli! Önünüzde yol var mı, suyun derinliği ne kadar, kontrol etmek co-pilotun işi. Hocam Yunus Sayılır, direksiyonda. Araziye çıkmadan önce pratik bilgiler verdi. Araba çamura saplanırsa nasıl çıkarılır, aracı devirmemek için yapılması gerekenler gibi teknik bilgiler.

EĞİTİM ALMA ŞARTI VAR

İlk parkur yapay engellerden oluşuyor. Yan eğimli engeller, su engeli ve taşlık bölüm gibi... Hele tahterevalliyi andıran engelleri geçerken nefesimi tuttuğumu saniyeler sonra fark ettim. Bir ara 4x4 aracımız bir anda hız trenine dönüştü sandım. Hocamın gaza basmasıyla engelleri bir bir geçiyoruz. ‘Araç ters döndü, dönecek’ derken kendimi parkurun önünde hocaya yön gösterirken buldum. İkinci seferde yapay parkurda tur atmak için direksiyonun başına siz geçiyorsunuz. Tabii kendinize güveniyorsanız. Yapay parkuru geçenler ise gerçek doğaya çıkabiliyor. Bir de onun üstü ekstrem parkur var. Sertifika almak isteyenler ise 25 kilometreden oluşan özel parkura çıkıyorlar.

TV+ bizi özel yapımlarla buluşturuyor

Off-Road havasından çıkıp kendimizi alandaki açık hava sinemasında bulduk. Malum, sebebi ziyaretimiz TV+ Özel’in dünyada ses getiren “Wild District” dizisini bizimle buluşturuyor olması… Kolombiya yapımı Wild District’in başrolünde Narcos’tan tanıdığımız Juan Pablo Raba’nın yer aldığı dizi, gerçek olaylardan ilham alıyor. Dizide Juan Pablo Raba, yeni bir yaşam kurma amacıyla yıllardır görmediği ailesinin yanına dönen ama bunun yerine kendini suçla dolu bir dünyanın ortasında bulan John Jeiver’i canlandırıyor. Turkcell Dijital Medya ve Eğlence Direktörü Barış Zavaroğlu, “Wild District”i seçme sebeplerinin etkileyici hikayesi olduğunu söyledi ve ekledi: “TV+ Özel içeriklerini tüm TV+ ev müşterileri ekstra bir paket almadan izleyebilecek. Mobilden izlemek isteyenler üst paket sayesinde bu içeriklere ulaşabilecek.”

500 METREDE RÜZGÂRI HİSSETMEK MUAZZAM!

Şehir içinde 500 metrelik ‘en uzun’ Zipline hattına sahip olan İsfanbul AVM’de yeni nesil eğlenceye hazır mısınız? Bu Zipline, adrenalin anlayışında sınırları baya zorluyor benden söylemesi! Adrenalin tutkunlarına benzersiz bir deneyimi 500 metre boyunca saatte 70 kilometre hızla hissettirmeyi amaçlayan Zipline, diğer extreme sporlara nazaran benzersiz oluşuyla öne çıkıyor.

İLK TUR BAŞARISIZ

Bu vesileyle Zipline’ı deneyimlemek için soluğu İsfanbul AVM’de aldım. Giyindim, kuşandım çıktım 150 metre yüksekteki parkura. Güvenlik önlemlerine güvenim sonsuz ama beş saniyede bir ekibe ‘düşmem değil mi?’ diye sorup durdum. Özel kıyafeti giydiğim andan itibaren korku hissim 2/10, endişem 2/10, heyecanım 10/10! Ta ki, görevli beni üzerinde kayıp gideceğim halata bağlayana dek... Zipline hattının manzarasında daha birkaç gün önce defalarca kez bindiğim İsfanbul Tema Park’taki nefeskesen görünüyor. Ona bakıp ‘Sen buna bindin Yeliz, Zipline’ı da yaparsın’ diyorum. Ama olmadı. Kaymaya başlamam için platformdan bir adım atmam lazımdı. Atamadım. Geri indiğimde korku hissim 4/10 (muhtemelen aşağıdan geçen arabalardan ürktüm) ama pişmanlığım 70/10! Aklım fikrim, yüreğim Zipline’da kaldı derken, devreye İsfanbul AVM Yönetim Direktörü Kemal Baştürk girdi. AVM sektöründe kalıpları yıktıklarını ve bünyelerindeki spesifik eğlence alanlarıyla bunu kanıtladıklarını söyledi. Kemal Bey’e “Hadi birlikte atlayalım” derken buldum kendimi. Giyindik, kuşandık. Üçe kadar saymamızın ardından artık ‘kuş’ gibiydik. 500 metrelik hat 30 saniye içinde tükendi bile. Trafiğin üstünde kuş gibi süzülmek, rüzgârı hissetmek ŞA-HA-NE! Avazın çıktığı kadar bağır, çığlık at, haykır. Megakentte böylesine güvenilir ve eşsiz bir etkinlik için en doğru adres şüphesiz burası olmalı.

39 TL’YE DOYASIYA EĞLENCE

İsfanbul Alışveriş Merkezi, 20 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında tek seferde 200 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçilerine TemaPark bileti, 100 TL ve üzeri alışveriş yapan misafirlerine ise Zipline veya JoyPark oyun kartı hediye ediyor. Bu arada Zipline’ın ücreti 39 TL. Kullanıcılar, 7 yaşından küçük ve 20 kilodan az olamaz. 1.90 cm boy ve 120 kilo üzerindeki kullanıcılar için ekstra ekipman desteği gerekiyor.