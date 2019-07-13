Adalet dağıtan Yakuza

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Sega’nın en köklü serilerinden biri olan Yakuza oyunlarının belirli bir kitlesi var. Uzun yıllardır devam eden seride bir Yakuza liderinin başından geçen olaylara şahit olduk. Ancak bu sefer suç dünyasının diğer tarafında göz atma zamanı geldi. Yakuza oyunlarının Spin-off’u diye tabir edilen, yani aynı evrende geçen başka bir karakteri, başka bir hikayeyi anlatan Judgment ile, bu sefer adalet kovalayan bir karakteri eski bir avukat, yeni bir dedektif olan Takayuki Yagami’yi kontrol ediyoruz. Judgment, Yakuza oyunlarıyla hemen hemen aynı mekaniklere sahip. Çok büyük olmayan bir açık dünyaya sahip oyun, Yakuza oyunlarının geçtiği Kamurocho şehrinde geçiyor. Judgment’ta Yakuza oyunlarında bulunan aynı dövüş mekaniği karşımıza çıkıyor. Geliştirici ekip aynı dövüş sitemini yıllardır üstüne koyarak yenilediği için Judgment’ın dövüş mekaniği çok iyi çalışıyor ve çok zevkli. Oyunda çok derin bir oynanış mekaniği yok. Dedektiflik mekanikleri çok sıradan, önceki nesilden kalma bir oyun oynuyormuşsunuz gibi hissettiriyor. Judgment çok keyifli dövüş mekanikleri ve film tadında ilerleyen hikayesi, Kamurocho’da yapabileceğiniz tuhaf ama eğlenceli etkinliklerle öne çıkan bir oyun.

Artılar:

- Dövüş mekanikleri

- Sürükleyici Hikaye

- Merak uyandıran olay örgüsü

- Seslendirmeler başarılı

Eksiler:

- Dedektiflik mekanikleri yavan

- Yan görevler sıkıcı

- Açık dünya etkinlikleri kısıtlı