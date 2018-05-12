Adalar'da piknik zamanı

Değişik adlarıyla ( Evliya Adaları, Kesiş Adaları, Ruh Adaları, Cin Adaları, Halka Adalari, Prens Adaları,Kızıl Adalar) bilinip yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olan Adalar için piknik mevsimi açıldı. Roma devrinden Bizans devrinin bitimine kadar asillerin, prenslerin, kraliçelerin sürgün edilerek işkence ve öldürülmeleri bu adalarda çok görülmüştür.



Adalar, İstanbul’da yaşayanlar ve araştıran bilen turistler için özellikle yaz aylarında, soluk alabileceği hoş ve nadide yerlerdir. Büyükada, Heybeliada, Kınalıada ve Burgazada. İstanbullular, genellikle sabah vapuruyla gelirler, Adalar’ın birinde vaktini geçirdikten sonra akşam vapuruyla İstanbul’a geri dönerler. Tabi ki Adalar’a gidilecek günün sabahında erkenden yola çıkmak şarttır.

Hangi Ada? Sorusuna cevap çok basittir; ‘Hangisini daha çok canınız isterse’ dir Çünkü her bir adanın kendine has ayrı ayrı güzellikleri bulunur

Adaların hepsinde yaz aylarında denize girebilir, bisiklet kiralayabilirsiniz. Kınalıada hariç diğer adalarda fayton kiralayabilirsiniz. Büyük Tur ve Küçük Tur adında iki tur bulunuyor fiyatları incelemeden turlara katılmayın. Adalar’ın en güzel aktivitesi bana göre yürüyüşlerdir. Çok güzel yürüyüş mekanları, parkurları Adalar’da mevcut, buralarda yorulana kadar yürüryüşler yapabilirsiniz.

BÜYÜKADA

Büyükada, Adalar ilçesinin merkezi ve en büyüğüdür. Birçok Bizans imparatoru ve imparatoriçesi burada sürgün hayatı yaşamıştır. Buradaki tarihi yapıların çoğu dini yapılardır. En bilineni Kadınlar Manastırı (Aya İrini)’dır. Adada 3 tane daha manastır bulunmaktadır. Hamidiye Camii ise 2.Abdulhamid tarafından 1895 yılında inşa edilmiştir.

Burada, piknik yapabilirsiniz. Denize girmek için diğer adalara göre daha fazla plaj veya beach club seçenekleri mevcuttur. Büyükada’nın ormanları doğa yürüyüşü için oldukça güzeldir.

Adalar Müzesi, Hamidiye Camii, Rum Yetimhanesi, Aya Yorgi Manastırı ve Kilisesi, Reşat Nuri Güntekin Evi, Meryem Ana Kilisesi ziyaret edilecekler listesine yazabileceğiniz mekanlardır.

HEYBELİADA

Büyükada’ya göre daha sakindir. Büyükada’dan sonra ikinci sıradadır.

Diğer Adalar’a göre piknik alanları daha fazladır. Denize girmek için halk plajları ve beach club’lar bulunmakta. Yine Büyükada’da olduğu gibi iskeleden beach club’lara ücretsiz motor servisleri bulunuyor. Bu adada Heybeliada Senatoryumu, Deniz Lisesi, Heybeliada Camii, Hüseyin Rahmi Müzesi, Ruhban Okulu, Aya Nikolos Rum Ortodoks Kilisesi, Aya Yorgi (Saint Georges) Uçurum Kilisesi başlıca ziyaret edilebilecek mekanlardır.

KINALIADA

İstanbul’a en yakın adadır. En küçük olmasına rağmen nüfus yoğunluğu fazladır, yani en kalabalık adadır. fayton ulaşımı yoktur.

Kınalıada da diğer adalar gibi manastır adasıdır. İmparatorların, İmparatoriçelerin sürgün yeridir. 1071 Malazgirt Savaşı’nda Selçuklu sultanı Alpaslan’a tutsak düsen Romanos Diyojen, adadaki yukarı manastıra kapatılmış ve ömrünün sonuna kadar burada kalmıştır.

Selçuklu hükümdarı Alpaslan’a yenilen Diyojen, imparatorluktan azledilmiş, daha sonra Andronikos tarafindan Tarsus ovasında yakalanarak İstanbul’a getirilmiştir. Getirilirken gözleri dağlanarak kör edilip, Kınalıada da kendi yaptırdığı manastıra kapatılmiştır.

Bu Ada’da denize girebilir ve piknik yapabilirsiniz. Ayrıca, Gregoryen Kilisesi ve tarihi köşkleri gezebilir, bu küçük adayı 2 saat içinde yürüyerek dolaşabilirsiniz.

BURGAZADA

Burgazada’yı ziyaret edecekseniz, Burgazada’nın çiçeklerle donatılmış sokaklarında uzun yürüyüşler yapmak çok iyi gelecektir. Mutlaka yapın. Kalpazankaya Koyu, Sait Faik Abasıyanık Müzesi, Bayrak Tepe ve Hristor Manastırı ve Aya Yani Kilisesi ziyaret edilebilir.

Bu güzel 4 adadan hangisine gitmek için karar vermek sizin elinizde, birbirinden güzel bu adalara gitmek için Adalar vapur seferlerini mutlaka iyi okuyun.

Gece kalmak isterseniz de Büyükada veya Heybeliada’da kalabileceğiniz küçük oteller veya pansiyonlar bulabilirsiniz.