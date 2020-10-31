Açık hava müzesi Safranbolu

Doğa, kültür, tarih ve sanatın harmanlandığına bölgede yakından şahit olacaksınız. Safranbolu, Karabük’e 8 km, İstanbul’a 400 km uzaklıkta, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan bir kentimiz. Karabük’ü geçince sanki bir mahallesi gibi duran Safranbolu’ya girdiğinizde sizi açık hava müzesi gibi bir kent karşılıyor. Tarihi Safranbolu evleri sağlı sollu dizilirken, kentin tarihi meydanına iniyorsunuz.

DÜNYADA DA ÜNLENDİ

Safranbolu, Kastamonu yolunda 11 km uzaklıkta, tarihi Yörük Köyü’nü de ziyaret edebilirsiniz. Köyde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından birçok tarihi eser kayıt altına alınmış durumda. Küçük Safranbolu görünümündeki köy, gezilmeye değer mekanlar arasında. Safranbolu SİT alanı ilan edildikten sonra canlılık kazanmış turistik işletmeler ve turistik el sanatları ürünleri önem kazanmaya başladı, ilçenin ünü Türkiye’yi aşarak yurtdışında duyulmaya başladı. Bundan dolayı Safranbolu’yu ziyaret eden yabancı turist sayısı hızla artıyordu fakat bu virüs bunu sekteye uğrattı. Ama pandemi sonrası bence yerli-yabancı ziyaretçi sayısı kaldığı yerden hızla artacaktır.

EN KALİTELİ SAFRAN ÇİÇEĞİ

Safranbolu’yu anlatırken safran çiçeğini de kısaca anlatalım. Safranbolu’ya ismini veren safran çiçeği, ilaç, gıda, kozmetik sanayiide kullanılıyor. Yarım kilogram safran 80 bin çiçekten elde ediliyor. Safran bitkisinin ürün olarak ortasındaki lifler kullanılıyor. Safranbolu’da yetiştirilen safran, dünyadaki en kaliteli safran çiçeklerinden biridir, yetiştirilmesi ve bakımı çok zordur. Hediyelik veya kullanımlık alabilirsiniz fakat oldukça pahalı bir bir çiçektir. Safranbolu’dan hediyelik olarak Safranbolu lokumu alabilirsiniz. Safranbolu lokumu az tatlı olduğundan diğer lokumlardan farklıdır. Kullanılan doğal şeker ve Safranbolu suyu lokuma özellik katıyor. Çeşit çeşit yapılan lokumlar Safranbolu Meydanı’nda ve eski çarşıda birçok dükkanda satılıyor.

Bir şeyler yemek isterseniz, geleneksel Türk Mutfağı’nın her türlü çeşidini burada bulmanız mümkün.

GELENEKSEL YEMEKLER

Yöre yemeklerinden yemek isterseniz; keşkek, bükme, perohi, bütün et yemeği, koruklu etli bamya, uzun ve dilme fasulye, keşkek, safranlı zerde, su böreği, yayım, haluşka, höşmerim, cevizli çörek, kiren suyu gibi yemek ve içecekleri Safranbolu Mutfağı’nda bulabilirsiniz. Safranbolu’da konaklama için otele çevrilen tarihi konakları tercih edebilirsiniz veya Karabük şehir merkezinde bir çok otel bulunuyor, buralarda konaklama yapılabilir. Safranbolu, tarihi, doğası, evleri, yemekleriyle hafta sonu için dinlenme ve güzel vakit geçirmek için iyi bir gezi rotası sunuyor.

3 BİN YILLIK TARİHİ VAR

3 bin yıllık tarihi geçmişe sahip Safranbolu, birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış. Eski devirlerden beri yerleşim bölgesi olarak kullanılıyor. 1196 tarihinde Türklerin hakimiyetine geçen Safranbolu, ticaret yolu olarak önemli bir merkez olmuştur. Geleneksel şehir dokusu, ahşap evleri ve yapılarıyla tamamı SİT alanı olarak ilan edilmiştir. Safranbolu’da kent merkezine vardığınızda ilk yapılacak gezi kent merkezi olmalı. Kentin meydanı ve çevresindeki çarşı, müze, cami, tarihi evler ve hediyelik yiyecek ve eşya dükkanlarını gezmeniz size neler yapılması gerektiğiyle ilgili fikir verebilir. Mutlaka Eski Çarşı’yı gezin. Daha sonra cam teras ve Tokatlı Kanyonu’nu gezilecekler listesine eklemeniz lazım. Bunun dışında Safranbolu dışında da oldukça fazla gezilmesi gereken yerler bulunuyor. Bulak Mencilis Mağarası bunlardan biri olabilir.