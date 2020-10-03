Açık hava müzesi İznik

Türkiye’nin önemli kentlerine yakınlığı ve tarihi önemi sebebiyle İznik, ziyaretçilere ilginç gelen bir ilçe. Bursa’ya 85 kilometre, İstanbul’a 210 kilometre uzaklıkta, Marmara Bölgesi’nde, kendi adıyla anılan gölün kıyısında İznik. İznik, açık hava müzesi gibi tarihi ve antik bir şehir. iklimi ve doğal güzelliği nedeniyle, tarihin her döneminde insanlığın ilgi odaklarından biri haline gelmiş. İznik’te yerleşim milattan önce 5. yy’a kadar dayanıyor. Roma’dan Bizans’a, Selçuklulardan, Osmanlı’ya birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Ayrıca Roma ve Bizans döneminde dini bir merkez olan İznik, 325 yılında Hıristiyanlar arasında çıkan anlaşmazlıklara çözüm aranan Birinci Konsül’e ev sahipliği yapmış. İznik, 4 medeniyete başkent olmuş.

İLK ALTIN PARA BASILMIŞ



Ayrıca tarihte ilk defa altın paranın basıldığı yer olması nedeniyle ‘Altın Şehir’ diye de anılıyor. Orhan Gazi, İznik’in savaşarak fethedilebilecek bir yer olmadığını buraya geldiğinde anlıyor. Çünkü İznik, kalın surlarla çevrili. Bunun üzerine Orhan Gazi, İznik’in kapılarına paşalarını yerleştirip burayı 11 yıl kontrol altında tutuyor. Buraya giriş ve çıkışları elinde tutuyor. Bu sırada Orhan Gazi, Bursa’yı fethediyor ve Rumlar, Osmanlı’dan kendilerine bir zarar gelmediğini anlayınca, 1331’de İznik’i Orhan Gazi’ye savaşmadan hediye ediyorlar.

ÇİNİLERİYLE ÇOK ÜNLÜ



Merkez nüfusu 20 bin, köyleriyle beraber 45 bin kişinin yaşadığı İznik, çinileriyle de ünlü bir şehirdir. Selçuklu ve Osmanlı zamanında birçok eser buradan gelen çinilerle süslenmiş. İznik’te gezilecek yerleri başında Ayasofya Müzesi ve Camii geliyor. Yeşil Camii ve İznik Müzesi de gezilecek mekanlar olarak listenizde bulunabilir. Yol üzerinde tarihi yapılar ve İznik evlerini görebilir, çini işleri satan dükkanları ziyaret edebilirsiniz. Antik Tiyatro’yu ve hamamları ziyaret edebilir ve bazılarında hamam sefası yapabilirsiniz.

İZNİK GÖLÜ UNUTULMAZ



Ve tabii ki İznik Gölü ziyareti, olmazsa olmazların başında geliyor. İznik Gölü kıyısında otel ve restoranlar bulunuyor. Bu bölgede göl manzarasının tadını çıkarabilirsiniz. Ayrıca, kendinize balık ve köfte ziyafeti de çekebilirsiniz. Tarihle dolu İznik’in, Roma’dan, Bizans’tan, Osmanlı’dan kalan eserlerini gezmek için uzun bir zaman ayırmanız gerekebilir. İznik’ten yiyecek olarak zeytin alabilirsiniz, gece kalmak için fazla bir alternatifiniz yok fakat yakınındaki Orhangazi İlçesi’nde küçük otellerde konaklama yapabilirsiniz. Bahar ve yaz aylarında İznik, bir çok aktiviteye ev sahipliği yapıyor.

ULAŞIMI OLDUKÇA KOLAY



Ulaşımının kolay olması, yazın su sporlarının yapılabilir olması, İznik Gölü’nde yetişen balıkları yeme fırsatı, medeniyetlere ev sahipliğinden ötürü birçok tarihi eseri barındırıyor olması, çini merkezi olması, İznik’i ziyaret etmek için yeterli birkaç neden olarak sayılabilir. Yalnız İznik, gittikçe artan betonlaşmayla doğal güzelliği kaybolmaya aday bir ilçe olduğundan, acilen tedbir alınması gereken yerlerin başında geliyor. Yoksa büyük tarihi miras gün geçtikçe kaybolacak ve çirkin yapılar tarihi yok edecek.