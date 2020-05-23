Acemi aşçıların hazin sonu

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Koronavirüs nedeniyle zorunlu ihtiyaçlar dışında dışarı çıkmayan geniş bir kitle her türlü yemek ve ekmeği evde kendi yapmaya başladı. Durum böyle olunca da mutfak kazaları arttı, acemi aşçılar soluğu hastanede aldı…

Bugünlerde mutfakta daha fazla zaman geçirmeye başladık. Ev hanımları dışında bu zamana kadar vakit bulamadığı için yemek yapamayan çalışan kadınlar ya da ‘yemekleri hanımlar yapıyor zaten’ diyerek kadınların işine karışmayan erkekler… Hepsi birden bire aşçı oldu. Daha önce denenmeyen yemekler, tatlılar yapılmaya başlandı. Hatta bir anda herkes evde ekmek pişirmeye başladı. İnsanlar maharetlerini sadece ev ahalisine göstermekle yetinmedi sosyal medya hesaplarından paylaşılan yemek fotoğrafları ile adeta bir yarış başladı. ‘Ben daha iyisini yaparım’ diyerek mutfağa giren acemi aşçılar ise çeşitli ev kazalarına kurban gitti. Durum böyle olunca da Koronavirüs sürecinde el cerrahlarına önemli görevler düştü. Özellikle kesici aletlerin gazabına uğrayan aşçılar soluğu hastanede aldı.

KESİCİ CİSİMLERLE DİKKAT EDİN

El Cerrahi ve Mikrocerrahi alanında çalışan Prof. Dr. Berkan Mersa, koronavirüs sebebiyle evlere kapandığımız günlerde iş kazalarının azaldığına, mutfakta yaşanan yaralanmaların arttığına dikkat çekti. Covid-19 nedeniyle mart ayının son haftası itibariyle programlanabilir ameliyatları erteleyip sadece acil hastaları kabul ettiklerini belirten Prof. Mersa, bu süreçte birçok acemi aşçıyla karşılaştıklarını anlattı: “Normal günlerde işyeri kazalarına bağlı yaralanmalar ağırlıkta iken, gerek işyerlerinin tempolarını düşürmeleri gerek insanların evde uzun süreler geçirmesine bağlı ev kazaları özellikle de mutfakta yaşanan yaralanmalar arttı. Ev dışı beslenme alışkanlıkları azaldı, tüm öğünlerimizi evde hazırladığımız yemeklerle geçirir olduk. Daha önce mutfakla fazla ilgili olmayan evin bu bölgesinin ‘acemileri’ doğal olarak kullanmayı çok da iyi bilmedikleri kesici, delici aletlerle tanıştılar. Bu durum maalesef yaralanma sayılarının artmasına yol açtı. Kesici cisimlerle meydana gelen yaralanmaları ise tendon, sinir kesileri, cilt kayıplarına yol açan yaralanmalar diye özetleyebiliriz. Covid sürecinde genel anestezi altında yapılacak ameliyatlardan olabildiğince kaçınmaya çalıştık. Çünkü bu hastalığın bulaşma ve yayılma ihtimallerini arttırabiliyor. Bizim branşımızın şansı; ameliyatlarımızın çoğunluğunun bölgesel veya lokal anestezi ile yapılabilmesi. Ev kazalarının da hepsini bu tür anestezi teknikleri ile ameliyat ettik.”

KONTROL TELEFONDAN YAPILDI

Hastaları negatif basınçlı, hava sterilizasyonunun Covid açısından daha güvenli olduğu ameliyathane şartlarında tedavi ettiklerini belirten Prof. Mersa, hastaları kontrol dönemlerinde öncelikle görüntülü telefon kayıtları ile yardımcı olmaya çalıştıklarını sadece pansuman gereken zamanlar için hastaneye çağırdıklarını kaydetti. Prof. Mersa, acemi aşçılar için şu uyarılarda bulundu: “Aletlerin kullanım kılavuzlarını okuyarak veya videolarını seyrederek kullanmak, daha önce bu aletleri kullanmış kişiler ile iletişim kurarak yardım almak faydalı olabilir.”