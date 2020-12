5 bin müzisyen günde 10 saat çevrimiçi konser verecek!

Pandemi süreci herkesi olduğu gibi müzisyenleri de olumsuz yönde etkiledi. Birçok müzisyen geçinemez hale gelirken, bu işe çözüm yolları arayanlar da oldu. Genel koordinatörlüğünü Orhan Osman ve ekibinin yürüttüğü USTA MÜZİSYEN DAYANIŞMA Platformu “müzikle yaşıyoruz” diyen 5 bin sektör çalışanına umut kapısı olmak için yola çıktı. “Yaşadığımız pandemi sürecinde müzik sektörü ciddi kan kaybetmiş, restoran, düğün ve çeşitli müzikli mekanlarda çalışan müzisyenler evine ekmek götüremez hale gelmiştir.” diyerek harekete geçen Orhan Osman ve ekibi müzikle yaşayan, geçimini günlük sahne işlerinden sağlayan ve pandemi nedeni ile umutlarını kaybeden müzik emekçileri için bir dayanışma platformu oluşturdu. Usta Müzisyen Platformu’nun geliştirdiği proje kapsamında, 5 bin müzisyen 50 gün, günde 10 saat online konser verecek. Sahnede her iki saatte bir yenilenen, orkestralar olacak. Bu orkestralar ikişer saatlik süre ile yaklaşık 20 ayrı sanatçıya eşlik ederek toplamda hedeflenen günlük yaklaşık 100 ayrı performansı sorunsuz şekilde icra edecekler. Projeye katılmak isteyenler www.umdsanat.com adresinden tarzlarını seçerek başvuru yapabilecek.

ORHAN OSMAN: BİZ MÜZİSYEN VEKİLLERİYİZ

1976 yılında Almanya’da doğdum. Batı Trakya azınlık Türklerindenim. Müziğe 10 yaşında başladım. 15 yaşımdan düğünlerde çalarak profesyonel müzik hayatına atıldım. Rum meyhanelerinde, gece performans salonlarında, ardından konser salonlarında bir çok etkinlik oluşumunda yer aldım. Türkiye’deki kariyerim 2000’li yıllarda başladı. 2002 yılında Balkan Express Nefesli Topluluğu’nu, 2003 yılında da Devri Alem orkestrasını kurdum. 2005 yılında bebekler için geliştirdiğim “Kolik” adlı çalışmamla dünya tıp literatüründe yer aldık. Bu çalışmam birçok üniversitede tez konusu oldu. Albüm çalışmalarım Maziden, Gökkuşağı İstanbul, Rebetleri, Summer Party ve Turkophony All Stars olmuştur. Turkophony All Stars ile Grammy Aday Adayı olma başarısı gösterdik. Devamında bazı single çalışmalarım oldu. “Coffee And Buzuki” koleksiyon plağım çıktı. Ev kayıtlarından oluşturdum “Buzuki Harmanı” albümünü de pandemi döneminde piyasaya sunduk. Bu süreçte canlı yayınlarla duyurduğum “Yangın Yeri” adlı çalışmam müzik severler tarafından beğenildi ve tüm müzik platformlarında yerini aldı.

ENSTRÜMANLARINI SATAN MÜZİSYENLER OLDU

Pandemi öncesi müzik sektöründe çok ciddi bir kriz yaşanmaya başlamıştı. Evlere kapandığımız dönemle birlikte bu süreç daha da içinden çıkılamaz bir noktaya geldi. Sektörümüzün çöktüğüne tanık olduğumuz ve bir çoğumuzun iş sıkıntısı yaşadığı bu dönemde, evine ekmek dahi götüremeyen, enstrümanlarını satan nice müzisyen oldu. İvedilikle buna bir çare arayışına girerek “Usta Müzisyen Dayanışma” adlı platformu kurmaya karar verdim. Bu yolculukta müzik tecrübeme güvenerek, alanlarında en uzman kişilerden oluşan bir komisyon kurdum. En ince ayrıntısına kadar düşünüp, tasarlayıp UMD SANAT’ı oluşturarak, online konserler tertiplemeye karar verdik. Bu komisyonda yer alan çok değerli isimler şöyle: Cihat Aşkın, Baki Duyarlar, Hakan Dedeler, Serhan Baş, Doğan Kospançanlı, Serkan Polat, Serdar Şengül, Murat Aziret, Ömür Gedik, Ayşe Gönen, Pınar Toksoy, Buket Kospançanlı, Nursena Demir, Mehmet Akatay, Argun Erişçi, Erdal Hafız, Ahmet Özyol, Cengiz Köroğlu, Serdar Açın, Sennur Sel, Umut Sel, Mesut Çolak, Umut Hoşgör ve Dilan Bilmez. Bu değerli isimlerle “UMD SANAT DERNEĞİ”mizi de oluşturduk. Türkiye’de yıllar içerisinde dağınık olan müzik sektörünü bir çatı altında toplamak ve pandemi sürecinde müzisyenlerin aldığı yaraları sarmak, nefes olmak için bu oluşumu kurduk. Bu işin öncüsü olarak meslektaşlarımı tek çatı altında toplayıp, onlara faydalı olarak meslekleriyle ayakta kalmalarını sağlayacağız. Özetle biz müzisyen vekilleriyiz! Bu işe gönlümüzü koyduk! Hakkaniyetle yola devam ederek derneğimizle tüm müzisyenlerin yanındayız!