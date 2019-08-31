30 dilde sağlık hizmeti

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Her geçen gün pazar payı büyüyen sağlık turizmi beraberinde yeni istihdam alanları da açmaya başladı. Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde yurtdışından gelen hastalar için uluslararası hasta hizmetleri adı altında büyük bir bölüm kuruldu ve bu bölümde şu anda 30 dilde 165 tercüman hizmet veriyor.

104 ülkeden hasta kabul eden Medipol Eğitim ve Sağlık Grubu Kurumsal Pazarlama ve Uluslararası Hasta Hizmetleri Koordinatörü Uygar Üstün ve tercümanların bir bölümü ile görüştük. “Dünyada sağlık turizmi 500 milyar dolarlık bir pazar. Türkiye’de son yıllarda bu pazarın içinde yaklaşık 10 milyara yakınını alan ama 20 milyar dolarlık da 2 milyon hastayla 2023 hedefine sahip bir ülke. Pazarın yüzde 60’ını ABD tek başına alabiliyor. Az hastayla çok ciro yapıyor. Oralardaki tedavi giderleri bizim giderlerimizin yaklaşık 10 katı. Ardından Almanya ve biraz farkla biz geliyoruz. Dünyada 30 milyon kişi bu 500 milyarlık pazarı oluşturuyor. Önümüzdeki 5 yıl içinde 6 katına çıkması muhtemel bir pazardan bahsediyoruz. Bu anlamda THY Türkiye için büyük bir avantaj. Bir halka çiziyorsunuz 4 saat uçuş mesafesi burada 58 ülke 1,5 milyar insan nüfusuna ulaşabiliyorsunuz. THY üstelik direk uçuyor. Bugün Türkiye gerek kalite gerekse fiyat rekabetinde bulunarak kendini bunların dışında ön plana çıkarak yeni pazarlara da giren bir ülke konumuna gelmiştir.

Hastanenizde sağlık turizmi çalışmaları nasıl gidiyor?

Türkiye’deki sağlık turizminin yüzde 91’ini özel sağlık sektörü kapsıyor. Bizde hastane olarak büyük oyunculardan birisiyiz. Son bir yıl içinde yaklaşık 25 binin üzerinde hastayı kabul ettik. Bu yılki rakamın da 30 binin üzerine çıkacağını düşünüyoruz. Bu bölümde yaklaşık 210 kişi çalışıyor. Bunun 165 tanesi tercümanlardan oluşuyor. 30 dilde bu tercümanlar hastalarımıza hizmet veriyor. Katar’dan gelen bir hastaya Libyalı bir tercüman veremiyoruz. Lehçeler de farklılıklar gösterebiliyor. Şu anda Afganistan’da Pakistan’da ya da Afrika’da çok nadir kullanılan diller de olabiliyor. Bir kişi 7 dil bilebiliyor.

26 KİŞİ 4 DİL VE FAZLASINI KONUŞUYOR

Fransızca ve Arapça anadili olan İngilizceyi okulda öğrenmiş ülkesinin yerel dili olan dilleri de bilen kişiler olabiliyor. Şu anda ekibimizde 26 kişi 4 dil ve üzeri konuşuyor. Bu çok önemli. Tek yabancı dili olan kişi sayısı az. 210 kişilik ekibin içinde 6 tane doktor var. En az 6 ile 7 tane diğer sağlık birimlerinde yetişmiş insan var.

Hasta memnuniyeti ne durumda?

Hastalarımız açısından bir değerlendirme yapmak gerekirse bilgilendirme açısından kitle iletişim araçlarıyla kendi dilini konuşan insanlarla iletişim kurabiliyor. Fiyat teklifinden tutun da havalimanındaki transferinin nasıl olacağına kadar pek çok konuda bilgi alabiliyor. Üstelik tercümanı da 24 saat yanında bulunuyor. Burada misafirhanelerimiz var. Yetmediği yerde dışarıdan da otel hizmeti alabiliyoruz. Kendi kültürüne ait yiyecek ve içecekleri tüketmeleri bile sağlanıyor. Tedavileri boyunca tercümanları hep yanında yer alıyor. Tedavi aşamasında da kalite çok yüksek seviyede alabiliyor. Hastanın durumu müsaitse şehirde bir tur ya da başka etkinliklere katılmalarını sağlıyoruz. Giderken aldıkları bütün sağlık hizmetlerini evraklarını kendi dillerinde çevirerek teslim ediyoruz üstelik dijital ortamda. Bunlar çok önemli. Bu hizmet için bile sadece sağlıkta çeviri yapan 9 kişiden oluşan bir ofisimiz var. Bundan 4 dilde hizmet veriyor.

MEMNUNİYET ORANI YÜKSEK

Bizim amacımız hastalarımız böylesine kaliteli bir sağlık hizmeti alırken dışa bağımlılıklarını tamamen ortadan kaldırmak. Biz tamamen bu hizmeti kendimiz üretiyoruz. Biz son 1 yılda 104 ülkeden hasta aldık. 30 yabancı dil bu anlamda şimdilik yeterli. Biz aynı zamanda günde yaklaşık 3 bin hasta poliklinik hizmeti veriyoruz. Buraya hizmet almaya gelen hastalarımız sadece iyi ücret politikası nedeniyle değil kendi ülkelerinde yetersiz sağlık hizmeti nedeniyle geldikleri için memnuniyet oranları son derece yüksek diyebilirim. Biz memnuniyeti üç şekilde sorguluyoruz. Aldığınız hizmetten memnun musunuz? Tekrar bu hastaneyi tercih eder misiniz? Ya da bu hizmeti bir başka yakınınıza birisine de önerir misiniz? Bu sorulara hastalarımızın verdiği cevap yüzde 100 diyebilirim.

Gelecekte Türkiye bu alanda önündeki ülkeleri geçebilir mi?

“Bugün bu ülkelere baktığınız da bu ülkelerin gelenekçi ülkeler olduğunu görüyoruz. Bir Alman’a mevcut alışkanlıklarını değiştirtmeniz gerçekten çok zordur. Elbette ki bu insanlar standart sağlık hizmeti yaklaşımıyla hala bir yabancı sağlık turisti alabiliyorlar ama maliyetlerini düşüremiyorlar. En önemlisi sağlık turizmi yapıp ta gelişmiş ülkelerin örneğin ABD ve Almanya gibi ülkelerin en büyük sorunu yaşlılık. Nüfus yaşlandıkça başka bölgelere kayıyor. Dünya nüfusunun 2060 yılında yüzde 83’ü Afrika ve Asya kıtasında yaşayacak. Böyle bakıldığında bu insanların hiç biri öyle kolay kolay ABD’ye gidip sağlık hizmeti alamayacaklar. Hindistan, Malezya ve Türkiye gibi ülkelere gelecekler ama ABD gibi ülkelere gitmeyecekler. Yaşlılık gelişmiş ülkeler için büyük tehlike. Türkiye aslında kendini bu anlamda geleceğe hazırlıyor. İngiltere’de bile bugün çok ciddi sağlık sistemi problemleri yaşıyor.”

Hastaların hastanedeki ailesi biz oluyoruz

Hale Cüneyt / Suriye

5 yıldır çalışıyorum. Arapça ve İngilizce biliyorum. Yabancı hastaların takip süreçleriyle ilgileniyorum. Burada sadece tercümanlık değil hastanın her şeyiyle ilgileniyoruz. Hastanede onların gölgesi gibi hatta ailesi gibi oluyoruz. Bazı durumlarda samimiyetler de oluşuyor. Hasta bize kendini yakın hissediyor hatta tüp bebek ile çocuk sahibi olan bir hastam çocuğuna benim adını verdi. Bu bana müthiş bir mutluluk verdi.

Hastalıkları öğrenip uzmanlaşıyoruz

Omer Ramadhan / Irak

Arapça ve İngilizce biliyorum. Tercümanlık yapıyorum. Hastanın derdini en iyi şekilde iletmek ve doktorun söylediklerini en iyi şekilde hastaya anlatmamız lazım. Çok zor bir iş yapıyoruz. Tüm hastalıkları biliyoruz ve uzmanlaşıyoruz.

Hastayla aramızda güven oluşması önemli

Zulfiyye Guluzade / Azerbaycan

Rusça, İngilizce, Fransızca biliyorum aynı zamanda kardiyolog doktorum denkliğim olmadığı için bu görevi yapıyorum. Doktor olmam sebebiyle tıbbi terimlere hakimim ve bu benim için avantaj. Bu durum hastalarda güven sağlıyor. Hastanın tıbbi takibini de yapabiliyorum. Yurtdışından gelen hasta kendini burada yalnız hissediyor. Bu durumda biz devreye giriyoruz. Kendi memleketinden veya kendi dilini konuşan biriyle burda şifa aramak çok kolaylaşıyor. Bir akraba veya aileden biri gibi oluyor. Güven oluşuyor.

Doğru iletişim ilk görevimiz

Svetlana Kyshtobaeva / Kırgizistan

Türkiye’de Polis Akademisi mezunuyum. Burada Rusya bölge hizmetleri bölümünde çalışıyorum. Doktor ve hasta arasında doğru iletişimi sağlamak en başta görevimiz.

Duygusal bir işimiz var

Aida Ceri / Kazakistan

Rusça ve İngilizce biliyorum. Türk vatandaşıyım. 1 yıldır burda çalışıyorum. Duygusal bir işimiz var. Hastaların her şeyine ortak oluyoruz.

Müslüman ülkede olmak istedim

Abid Kurban / Suudi Arabistan-Afganistan

8 dil konuşuyorum. Hintçe, İngilizce, Farsça, Paştuca, Urduca, Özbekçe, Türkmence ve Arapça dillerini konuşuyorum. Çalışmak için Türkiye’yi seçme sebebim Müslüman bir ülke olmasından kaynaklı.

4 yıldır burada çalışıyorum

Sibel Sedatova Basrieva / Bulgaristan

Bulgarca ve Makedonca biliyorum. Yaklaşık 4 yıldan beri burda çalışıyorum. Burda hastalarla bir müddet sonra aile gibi oluyoruz. Her şeyiyle ilgileniyoruz.