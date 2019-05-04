21. yüzyılda onkolojik cerrahi gelişmeler

İleri evre ve tekrarlayan kanser cerrahisi neden zordur?

Daha önce geçirilmiş cerrahiye bağlı yapışıklar, organ rezeksiyonları, tekrarlayan kanserli alana giriş ve rezeksiyon sınırlılığı, kemoterapötik ilaçlara direnç gelişimi tedaviye yanıtsızlık, alınan radyoterapiler, hastanın kilo kaybı, direnç düşüklülüğü, beslenme yetersizliği gibi nedenlerle tedavi diğer hastalıklara nazaran daha zordur.

Bu işlemler hangi sağlık kuruluşlarında yapılabilmektedir?

Tüm branşları içeren 3. basamak sağlık kuruluşlarında yapılabilir. Bu kuruluşlar temel olarak üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ve bir kısım sağlık özel sağlık kuruluşlarıdır. Biz günün 24 saatini kanserli hastalarımızın tedavisine harcıyoruz. İleri evre ve zor kanser cerrahisiyle uğraşan yüksek volümlü bir merkeziz ve her geçen gün büyümekteyiz. İyi bir takım oluşturamazsanız başarı sağlayamazsınız. Herhangi bir eksiklik, zorlu hasta grubunda yetersiz bir tedaviye yol açar. Bu nedenle bu sistemin iyi çalışması ancak özveriyle, istekle, kanser hastaları ve yakınlarına empati yapmakla mümkündür.

Ne tür ameliyatlar yapıyorsunuz?

Sadece kanser olmak üzere ilk tanı almış veya daha önce ameliyat edilmiş, nüksetmiş, karın içerisine yayılmış mide, karaciğer, pankreas, kalın ve ince bağırsak, yumurtalık, son evre kanser hastalarını açık veya laparoskopik teknikle, eş zamanlı karın içerisine sıcak kemoterapi (HİPEC) veya basınçlı aerosol kemoterapi (PİPAC) veya uygulamadan tıbbi onkolojik tedaviler ile yönetmekteyiz.