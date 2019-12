2019 yılının en iyi filmleri!

basakbicak@gmail.com

Nihayet yılsonu geldi çattı ve senenin en iyi filmleri belli oldu! Yerliden yabancıya, gişe bombalarından festival yarışmacısı yapımlara İşte 2019 yılında vizyona girmiş en iyi filmler

YABANCI FİLMLER

PARASITE: Bana göre yılın en iyisi. Durdukça demlenen, üzerine düşündükçe sinemasal değeri anlaşılan bir şaheser.

ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD: Tarantino’nun filmi, hikâyesini dayandırdığı olay sebebiyle epey eleştirildi fakat ben, yönetmenin finale attığı imzayı ve öyküyü kendi stiline uydurmasını daha çok sevdim.

MONOS: İnsanın doğasına, şiddetle olan ilişkisine ve medeniyet kavramına ilişkin çarpıcı bir öykü barındıran Monos, modern bir Sineklerin Tanrısı anlatısı aynı zamanda

PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU: Her karesi yağlı boya tabloyu andıran planları ve yarım kalmışlık duygusunu hücrelerinize kadar hissettiren hikâye anlatımıyla yılın en iyilerinden

DOLOR Y GLORIA: Pedro Almodovar sinemasının küçük bir özeti, yönetmenin kendi hayatına bakışı niteliğindeki bu filmi, Antonio Banderas’ın olgun performansıyla da etkileyiciliğini artırıyor.

AVENGERS ENDGAME: Geçtiğimiz yıl izlediğimiz Infinity War’un devamı niteliğindeki Endgame, çizgi roman uyarlamaları arasında uzun yıllar etkisini koruyacak kadar güçlü ve epik savaş sahneleriyle unutulmayacak bir yapım.

JOHN WICK 3 PARABELLUM: John Wick serisinin üçüncü filmi, salt enfes dövüş sahneleri için değil; seyircisine vaat ettiği pür aksiyonu olabilecek en estetik haliyle verdiği için bile listeye girmeyi hak ediyor.

BURNING: Güney Kore’den bu yıl iki güçlü filmimiz var. Parasite ile birlikte listeye giren Burning, yönetmen Lee Chang-dong’un Haruki Murakami’nin Barn Burning isimli eserine etkileyici bir yorumu ShoplIfters: Parasite ile çokça karşılaştırılan film, bana göre bir Parasite olmasa da toplumun alt sınıflarına olan yaklaşımı ile ilgiyi hak ediyor. Bonus: Vizyona girmeyen ve sadece Netflix’te yayımlanan The Irishman, benim için Parasite’dan sonra yılın en iyi ikinci filmi.

EN İYİ 5 TÜRK FİLMİ

- Kız Kardeşler

- Küçük Şeyler

- Görülmüştür

- Kraliçe Lear

- Sibel