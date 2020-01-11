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11 Ocak 2020 Cumartesi 08:00 | Son Güncelleme:

2010'lu yılların en iyi filmleri

2010'lu yılların en iyi filmleri
- BAŞAK BIÇAK / basakbicak@gmail.com

Listeler kişiseldir ve bu kez, bir sinema yazarı olarak en kişisel listemi yayımlıyorum. Elbette yine hemen herkesin kendisine bir film bulabilmesi için farklı türlerden seçimler yapmaya, bazı sevdiğim filmleri, keşfedilmesi gerektiğini düşündüğüm başka filmlerle yer değiştirmeye özen gösterdim fakat başlığın ifade ettiğinin ötesinde, daha ziyade “en sevdiğim filmler” listesi hazırladım.

basakbicak@gmail.com

Bu filmler yıllar içerisinde hâlâ hafızamda yerini koruyan, beni listeye almadıklarımdan çok daha fazla etkileyen veya küçük bir detayıyla yakalayan yapımlar. Pek tabii sizlere göre eksikler/fazlalar olacaktır ama dediğim gibi, sinemayı her birimiz kalbe dokunan yönleriyle seviyoruz. İşte bunlar da, 2010’lardan itibaren benim kalbime en çok dokunan filmler…


 

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