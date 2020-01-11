2010'lu yılların en iyi filmleri

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Bu filmler yıllar içerisinde hâlâ hafızamda yerini koruyan, beni listeye almadıklarımdan çok daha fazla etkileyen veya küçük bir detayıyla yakalayan yapımlar. Pek tabii sizlere göre eksikler/fazlalar olacaktır ama dediğim gibi, sinemayı her birimiz kalbe dokunan yönleriyle seviyoruz. İşte bunlar da, 2010’lardan itibaren benim kalbime en çok dokunan filmler…



