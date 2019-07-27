2010'lu yılların en iyi 9 korku filmi!

A Quiet Place



John Krasinski’nin, korku türüne iddialı bir giriş yaptığı A Quiet Place, hikâye anlatımında diyalogların önemini boşa çıkarırcasına kurduğu atmosfer ile güçlü bir sinema dili ortaya koyuyor.

Get Out

Kız arkadaşınızın ailesiyle tanışmak ne kadar korkutucu olabilir ki? Jordan Peele’in yazıp yönettiği Get Out, işte bu fikirden yola çıkıyor ve Akademi tarafından fazlaca abartılmasına rağmen türe katkı sağlamayı başarıyor.

Train To Busan

John Krasinski’nin, korku türüne iddialı bir giriş yaptığı A Quiet Place, hikâye anlatımında diyalogların önemini boşa çıkarırcasına kurduğu atmosfer ile güçlü bir sinema dili ortaya koyuyor.

The Wailing

Sakin başlayıp, giderek yükselen bir dehşet senfonisine dönüşen ve Uzakdoğu folklorunu türe enfes bir biçimde adapte eden The Wailing, gösterildiği andan itibaren bir klasik haline geldi.

Hereditary

Midsommar’ın yönetmeni Ari Aster’in ilk filminden rüştünü ispat ettiği Hereditary, oyuncu performansları ve şok edici finaliyle büyülüyor.

It Follows

Enteresan fikriyle muadillerinden ayrılan It Follows, müzikleriyle de seyircisini rahatsız etmeyi başarıyor.

The Witch

Kasvetli atmosferi, hakikatle düş arasında gidip gelen anlatımı ve tekinsiz mekânlarıyla ürkütücü bir 17. yüzyıl hikâyesi anlatan The Witch, korku severlerin hoşuna gidecek türden bir film.

The Conjuring

Doğaüstü olayları inceleyip aydınlatmaya çalışan dünyaca ünlü çift Ed ve Lorraine Warren’ın James Wan ile başlayan hikâyeleri önce serileşti, şimdi spin-off’lar ile devam ediyor ancak serinin bu ilk filmi, hepsinden daha iyiydi.

Goodnight Mommy

Ameliyat olan anneleri yüzü sargılı bir biçimde eve geri dönen iki erkek çocuk, gelen kişinin anneleri olup olmadığını öğrenmek için ne kadar ileriye gidebilir? İşte Goodnight Mommy, bu soruya korkunç bir yanıt veriyor!