2010'lu yılların en iyi 9 korku filmi!
Yılın merakla beklenen filmi Midsommar'dan hareketle, korku severler için son yılların öne çıkan filmlerini listeledim…
A Quiet Place
John Krasinski’nin, korku türüne iddialı bir giriş yaptığı A Quiet Place, hikâye anlatımında diyalogların önemini boşa çıkarırcasına kurduğu atmosfer ile güçlü bir sinema dili ortaya koyuyor.
Get Out
Kız arkadaşınızın ailesiyle tanışmak ne kadar korkutucu olabilir ki? Jordan Peele’in yazıp yönettiği Get Out, işte bu fikirden yola çıkıyor ve Akademi tarafından fazlaca abartılmasına rağmen türe katkı sağlamayı başarıyor.
Train To Busan
John Krasinski’nin, korku türüne iddialı bir giriş yaptığı A Quiet Place, hikâye anlatımında diyalogların önemini boşa çıkarırcasına kurduğu atmosfer ile güçlü bir sinema dili ortaya koyuyor.
The Wailing
Sakin başlayıp, giderek yükselen bir dehşet senfonisine dönüşen ve Uzakdoğu folklorunu türe enfes bir biçimde adapte eden The Wailing, gösterildiği andan itibaren bir klasik haline geldi.
Hereditary
Midsommar’ın yönetmeni Ari Aster’in ilk filminden rüştünü ispat ettiği Hereditary, oyuncu performansları ve şok edici finaliyle büyülüyor.
It Follows
Enteresan fikriyle muadillerinden ayrılan It Follows, müzikleriyle de seyircisini rahatsız etmeyi başarıyor.
The Witch
Kasvetli atmosferi, hakikatle düş arasında gidip gelen anlatımı ve tekinsiz mekânlarıyla ürkütücü bir 17. yüzyıl hikâyesi anlatan The Witch, korku severlerin hoşuna gidecek türden bir film.
The Conjuring
Doğaüstü olayları inceleyip aydınlatmaya çalışan dünyaca ünlü çift Ed ve Lorraine Warren’ın James Wan ile başlayan hikâyeleri önce serileşti, şimdi spin-off’lar ile devam ediyor ancak serinin bu ilk filmi, hepsinden daha iyiydi.
Goodnight Mommy
Ameliyat olan anneleri yüzü sargılı bir biçimde eve geri dönen iki erkek çocuk, gelen kişinin anneleri olup olmadığını öğrenmek için ne kadar ileriye gidebilir? İşte Goodnight Mommy, bu soruya korkunç bir yanıt veriyor!