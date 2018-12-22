2000'li yılların en iyi siyah beyaz filmleri

Coffee and Cigarettes



Amerikan bağımsız sinemasının en önemli isimlerinden Jim Jarmusch’un en sevilen örneklerinden biri olan Coffee and Cigarettes, yönetmenin üç kısa filmini bir araya getiriyor ve tek ortak noktaları kahve ve sigara bağımlılıkları olan insanların hayatına bir bakış atıyor.

Werckmeister Harmonies

Macar usta Bela Tarr’ın, The Melancholy of Resistance isimli kitaptan uyarladığı bu başyapıt, sakin bir Macar kasabasına bir sirkin gelişiyle beraber yaşanan değişimi ele alıyor. Bela Tarr sinemasını ve onun büyüleyici stilini keşfetmemiş olanlar için…

La Commune, Paris 1871

La Commune, yakın zamanda Sarı Yelekli protestosuyla gündeme gelen Fransızların, üçüncü cumhuriyet ilan edilmeden önce yaşadıkları önemli siyasi hareketlerden birini merkezine alıyor. Belgesel türündeki film altı saat boyunca, Paris Komününü adeta her anıyla yeniden diriltiyor.

Persepolis

Marjane Satrapi’nin aynı isimli otobiyografik çizgi romanını sinemaya uyarlayan Persepolis, Tahran’da yaşayan bir genç kadının hayatını gözler önüne seriyor.

White Ribbon

Yine bir ustanın, Michael Haneke’nin Altın Palmiye ödüllü bu harikası, Almanya’da bir kasabada Birinci Dünya Savaşı öncesi dönemde yaşananları konu ediniyor.