2000'lerin en iyi masal uyarlamaları

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Guy Ritchie’nin yönettiği Aladdin bu hafta gösterime girmişken, son yıllarda çekilmiş modern masal uyarlamalarına bir göz atalım…

Alice in Wonderland

Son olarak 1951’de sinemada izlediğimiz Alice in Wonderland’e en güzel yorumun Tim Burton’dan geldiğine şüphe yok. Film, göz kamaştırıcı dünyasıyla da iki dalda Oscar almayı başardı.

Beauty and The Beast

Çok bilinen Güzel ve Çirkin masalının bu uyarlaması, birkaç yıl önce çekilen 2014 tarihli yapımdan çok daha iyi… Bill Condon’ın yönettiği filmde, Emma Watson başrolde…

Stardust

Matthew Vaughan tarafından uyarlanan Stardust, sevdiği kadının kalbini kazanabilmek için türlü mücadelelere girişen bir adamın hikâyesini anlatıyor. Filmin kadrosunda Robert De Niro ve Michelle Pfeiffer gibi isimler yer alıyor.

MalefIcent

Charles Perrault’nun romanından uyarlanan Maleficent, Uyuyan Güzel Masalına yeni bir soluk kazandırıyor. Masala kötünün tarafından bakan, hikâyenin başrolünde ise Angelina Jolie var.

Blancanieves

Bildiğimiz Pamuk Prenses masalını serbest bir yorumla beyazperdeye taşıyan Blancanieves, seyircisini 1920’lerin İspanya’sına götürüyor. Siyah beyaz olarak çekilen film, türde farklılık arayanlar için…

Into the Woods

Rob Marshall’ın yönettiği müzikal türündeki Into The Woods, Grimm Kardeşlerin yarattığı meşhur karakterleri bir araya getirerek farklı bir yaklaşım sergiliyor. Filmin kadrosunda ise Meryl Streep ve Johnny Depp yer alıyor.