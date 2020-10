18. Filmekimi'nde görmeniz gereken filmler!

Parasite: Bong Joon-ho’nun, Güney Kore’de gişe rekorları kırmakla kalmayıp, Cannes’dan da Altın Palmiye ödülüyle adından söz ettiren filmi, aynı zamanda ülkesinin Oscar adayı...



Pain and Glory: Pedro Almodovar’ın, Cannes’da Antonio Banderas’a En İyi Erkek Oyuncu ödülü kazandıran filmi Pain And Glory de bu sene İspanya’nın Oscar adayı oldu.

A Hidden Life: Terence Malick, son filminde gerçek bir hikâyeyi beyazperdeye yansıtıyor ve İkinci Dünya Savaşı’nda Naziler tarafında savaşmayı reddettikleri için idam edilen Avusturyalı çiftçi Franz Jagerstatter’in hayatını hikayeleştiriyor.

Our Mothers: Askeri cunta sırasında militan olan babasının kayboluşundan esinlenen yönetmen Cesar Diaz’ın, Belçika’nın Oscar adayı seçilen filmi, 2018’de cuntacıların yargılanmasıyla başlıyor ve kendi aile geçmişini araştıran bir antropoloğun hikâyesini anlatıyor.

The Invisible Life of Euridice Gusmao: Karim Ainouz’un, Cannes’da Belirli Bir Bakış’ta En İyi Film Ödülü alarak Brezilya’nın Oscar adayı olarak ilan edilen son filmi, 1950’lerde, Rio de Janeiro’da baskılarla mücadele etmek zorunda kalan iki kadının öyküsünü beyazperdeye taşıyor.

Monos: Alejandro Landes’in, bu yıl Sundance Jüri Özel Ödülü alan ve Kolombiya’nın Oscar adayı gösterilen filmi, “Kolombiya usulü Sineklerin Tanrısı” olarak niteleniyor.

And Then We Danced: Gürcü asıllı İsveçli Levan Akin’in yönettiği ve İsveç’in Oscar adayı seçilen film, 1980’lerin dans filmlerinden esinlenen dokunaklı bir büyüme hikâyesi…

The Whistlers: Corneliu Porumboiu’nun yönettiği, yapımcılığını Toni Erdmann’ın yönetmeni Maren Ade’nin üstlendiği ve ülkesinin Oscar adayı olan The Whistlers, Romanya usulü bir kara film…

It Must Be Heaven: Filistin’in tanınmış yönetmenlerinden Elia Suleiman’ın Cannes FIPRESCI’de Mansiyon Ödülü alan ve Filistin’in Oscar adayı olan filmi, ulus, kimlik ve aidiyet kavramlarına değiniyor.

The Painted Bird: Vaclav Marhoul’un The Painted Bird filmi de Çekoslovakya’nın Oscar adayı ve trajik bir şekilde hayatına son veren Jerzy Kosinski’nin sert romanı Boyalı Kuş’un ilk sinema uyarlaması…

Not: Biletler bugün satışa çıkıyor!