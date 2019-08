18. !F İstanbul Film Festivali'nde izlemeniz gereken filmlerin listesi

[email protected]

13-22 Eylül’de İstanbul’da, 19-22 tarihlerinde ise Ankara ve İzmir’de gerçekleştirilecek olan festivalin biletleri satışa çıkmadan önce, mutlaka görülmesi gereken filmleri listeledim

About Endless

Son olarak Yaşayanlar üçlemesinin son filmi İnsanları Seyreden Güvercin (A Pigeon Sat on a Branch Reflecting on Existence) ile izlediğimiz yönetmen Roy Andersson, About Endless ile güzelliği ve acımasızlığı ve görkemliliği ile insan hayatına bir ayna tutmaya devam ediyor.

The Souvenir

İngiliz yönetmen Joanna Hogg’un yönettiği film, utangaç ve hırslı bir film öğrencisinin, bir sanatçı olarak kendini keşfetmeye başlarken bir yandan da karizmatik ama güvenilmez bir adam ile yaşadığını ilişkisi ekseninde şekillendiriyor hikayesini

Nuestro Tiempo

Japon, Silent Light ve Post Tenebras Lux filmleriyle tanınan Meksikalı yönetmen Carlos Reygadas, bu kez Meksika kırsalında boğa yetiştiriciliği ile uğraşan bir ailenin yaşantısını merkezine alıyor.

Peri: Ağzı Olmayan Kız

Türk korku sinemasında ilk filmi Baskın ile kendisine önemli bir yer edinen Can Evrenol, üçüncü uzun metrajı Peri : Ağzı Olmayan Kız ile !f’te! Film, dışarda Büyük Dünya Savaşı devam ederken, karantina altındaki küçük bir kasabada yaşayan Perihan’ın yolculuğunu anlatıyor.

Saf

Ali Tanrıverdi’nin yönettiği Saf, gecekonduda yaşayan bir çiftin mahallede çıkan kentsel dönüşüm söylentileri sonrasında değişen hayatlarını konu ediyor.

The Dead Don’t Die

Jim Jarmusch sevenlerinin dikkatine ! Yönetmenin bilim kurgu türündeki son filmi The Dead Don’t Die da !f’te ! Filmin kadrosunda ise yine bilindik isimler var; Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton, Steve Buscemi ile bir Jarmusch harikası daha bizleri bekliyor.