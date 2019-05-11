1 dilim güllaç, 1 dilim ekmeğe eşit

Güllacın 1 ince dilimi 250 kalori; 1 dilim ekmek, 1 porsiyon meyve ve 1 bardak sütle eşit kaloriye sahip. Şerbetli tatlılar yerine tercih edilebilir. Porsiyon kontrolü mutlaka yapılmalı ve tüketildiği saate dikkat edilmelidir. Az şekerli veya şekersiz güllaç yapılabilir. Tatlandırıcı kullanılarak güllaç yapmanız mümkün. Tatlı yerine meyve tercih etmek isteyenlerin porsiyonu kaçırması halinde tatlıdan daha fazla kalori alabileceklerini bilmesi gerekir. Dikkat edilmesi gereken meyvenin ne zaman ve ne kadar yenilmesi gerektiğidir. Yemekten hemen sonra meyve yenilmemeli. Bir seferde yenilen meyve miktarı maksimum 300 gram olarak belirlenmelidir, bu da 2 orta boy taze meyveye denk gelir. Yemekten sonra meyve veya tatlı yendiğinde, meyve veya tatlı hazmını tamamlamak için bağırsağa geçemez; midede mayalanır, çürür ve gaz oluşturur. Meyve veya tatlı iftardan en az 2 saat sonra yenmelidir