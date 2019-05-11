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  3. 1 dilim güllaç, 1 dilim ekmeğe eşit

1 dilim güllaç, 1 dilim ekmeğe eşit

1 dilim güllaç, 1 dilim ekmeğe eşit

Şüphesiz Ramazan’a özgü tatlıların başında güllaç geliyor. Peki Ramazan’ın vazgeçilmezi güllaç masum mu? Bir porsiyonu kaç kalori, hangi tatlıların yerine tercih edilebilir? Liv Hospital Samsun’dan Diyetisyen Aysun İpek, cevapladı:

Güllacın 1 ince dilimi 250 kalori; 1 dilim ekmek, 1 porsiyon meyve ve 1 bardak sütle eşit kaloriye sahip. Şerbetli tatlılar yerine tercih edilebilir. Porsiyon kontrolü mutlaka yapılmalı ve tüketildiği saate dikkat edilmelidir. Az şekerli veya şekersiz güllaç yapılabilir. Tatlandırıcı kullanılarak güllaç yapmanız mümkün. Tatlı yerine meyve tercih etmek isteyenlerin porsiyonu kaçırması halinde tatlıdan daha fazla kalori alabileceklerini bilmesi gerekir. Dikkat edilmesi gereken meyvenin ne zaman ve ne kadar yenilmesi gerektiğidir. Yemekten hemen sonra meyve yenilmemeli. Bir seferde yenilen meyve miktarı maksimum 300 gram olarak belirlenmelidir, bu da 2 orta boy taze meyveye denk gelir. Yemekten sonra meyve veya tatlı yendiğinde, meyve veya tatlı hazmını tamamlamak için bağırsağa geçemez; midede mayalanır, çürür ve gaz oluşturur. Meyve veya tatlı iftardan en az 2 saat sonra yenmelidir

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