Vasilije Micic: Fenerbahçe dönemini bitirdik

Anadolu Efes'in yıldızı Vasilije Micic, TBSL'de gelen şampiyonluk sonrası Sırp basınına özel açıklamalar yaptı.

Micic, şampiyonlukla ilgili olarak, "Bu kupayı hak ettik. Çok kaliteli bir rakibe karşı mücadele ettik. Fantastik bir başarı elde ettik, mutluyum." açıklamasını yaptı.

Kendisi gibi oyun kurucu olan Shane Larkin ile birlikte yanyana oynamasıyla alakalı gelen soruya Micic, "Bu bizim tarzımız ve oyun stilimiz. Shane ve ben, rollerimizi mükemmel paylaşıyoruz. Sahada da çok iyi olduğumuzu düşünüyorum." cevabını verdi.

"FENERBAHÇE DÖNEMİNİ BİTİRDİK"

Anadolu Efes ile ilk sezonunda bu başarıyı bekleyip beklemediğine dair gelen soruya Vasa, "Anadolu Efes'e geldiğimde iyi bir sezon geçirmeyi bekliyordum. Benim gibi birçok önemli oyuncu gelmişti. Her şey iyi görünüyordu. Ayrıca, Fenerbahçe dönemini bitirip Türkiye'de şampiyon olmak da azımsanacak bir başarı değil." cevabını vererek sözlerini sürdürdü.

"AİLE ARASINDAKİ BİR GÖRÜŞME GİBİYDİ"

Anadolu Efes'te kalma kararını da açıklayan Sırp yıldız, "Kulüple, aile arasında geçen bir görüşme gibiydi ve el sıkıştık. En yakınlarımla konuştum, Anadolu Efes'teki ilk sezonum çok iyiydi. Bu nedenle kalma kararı aldım. Kaldığım için de çok mutluyum." dedi.

"102. MAÇIMI OYNADIM! ÖLÜYORUM"

18 Temmuz'a kadar tatil yapacağını söyleyen Micic, "Yorgunluktan ölüyorum. Bu sezon 102. maçımı Fenerbahçe'ye karşı oynadım. Şimdi Sırbistan Milli Takımı'ndan beni bekliyorlar. Önümüzde çok önemli bir Dünya Kupası var." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

(Sporx)