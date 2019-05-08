Toronto Raptors 36 sayı fark attı, seride 3-2 öne geçti
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) konferans yarı finallerinde Philadelphia 76ers'ı 125-89 yenen Toronto Raptors, seride 3-2 öne geçti.
NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Toronto Raptors, 2-2 eşitlik olan Doğu Konferansı yarı final serisinin 5. karşılaşmasında Philadelphia 76ers'ı 125-89 mağlup etti. Rakibine 36 sayı fark atan ev sahibi Raptors, kulüp play-off rekorunu kırdı.
Raptors'ta Pascal Siakam 25 sayı, 8 ribaunt, Kawhi Leonard 21 sayı, 13 ribaunt ve Kyle Lowry 19 sayı, 6 ribaunt, 5 asist üretti.
76ers'ta Jimmy Butler'ın 22 sayı, 7 asist, 5 ribauntla takımını ayakta tutmaya çalıştı.
Serinin 6. mücadelesi Philadelphia'da oynanacak.
Nuggets evinde kazandı
Denver Nuggets, seyircisi önünde çıktığı maçta Portland Trail Blazers'ı 124-98 yenerek deplasmanda oynayacağı 6. karşılaşma öncesi seride 3-2 öne geçti.
Nuggets'ı galibiyete, 25 sayı, 19 ribaunt, 6 asistle "double double" yapan Nikola Jokic, 24 sayı, 8 ribauntla oynayan Paul Millsap ve 18 sayı, 9 asist, 5 ribaunt üreten Jamal Murray taşıdı.
Yüzde 36,7 şut isabetiyle oynayan Trail Blazers'ta Damian Lillard, 22 sayı ve 6 ribauntla mücadele etti.