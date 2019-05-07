Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,163
  • 6,9077
  • 253.911
  • 91.170
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Basketbol
    3. >
  3. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Doğa Sigorta, 27. haftanın erteleme maçında yarın karşı karşıya gelecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak.     

Ligde Fenerbahçe Beko 22 galibiyet ve 4 mağlubiyetle lider durumda bulunurken, sarı-kırmızılılar 17 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 5. sırada yer alıyor.     

İki takım arasında ilk yarıda Galatasaray'ın ev sahipliğinde oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 84-74 kazanmıştı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Hakan Meriçliler: Şu sıralar dinleniyorum
Romantik Megastar... Takipçileri ile paylaştı
Karan bebek kırkı çıkmadan milyoner oldu
Rafet El Roman'ı önce suçladı sonra kıyamadı...
Şeyma Subaşı: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum
İlber Ortaylı’nın “Görmeden ölmeyin!” dediği 5 şehir, gezgin vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

İlber Ortaylı´nın ´Görmeden Ölmeyin!´ Dediği 5 Şehir

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Diyarbakır’da teröre büyük darbe

Tohma Kanyonu'nun kapalı bölümleri turizme kazandırılıyor