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  3. Portland Trail Blazers seride durumu eşitledi

Portland Trail Blazers seride durumu eşitledi

Portland Trail Blazers seride durumu eşitledi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Portland Trail Blazers, deplasmanda Denver Nuggets'ı 97-90 mağlup etti.

NBA play-off'larına 1 maçla devam edildi. Batı Konferansı yarı final ikinci maçında Nuggets'a konuk olan Blazers, rakibini 97-90 yenerek seride durumu 1-1 yaptı.     

Al-Farouq Aminu'nun 11 sayı, 10 ribauntla "double double"  yaptığı Blazers'ta, C.J. McCollum 20, Rodney Hood 15 sayıyla oynadı.      

Ev sahibi ekipte ise Nikola Jokic 16 sayı, 14 ribaunt, Paul Millsap 14 sayı, 11 ribauntla "double double" yapan diğer isimler oldu.

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