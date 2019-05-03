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  3. Philadelphia 76ers seride 2-1 öne geçti

Philadelphia 76ers seride 2-1 öne geçti

Philadelphia 76ers seride 2-1 öne geçti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Philadelphia 76ers, sahasında Toronto Raptors'ı 116-95 yendi.

NBA'e 1 maçla devam edildi. Doğu Konferansı yarı final üçüncü maçında Raptors'ı 116-95 mağlup eden 76ers, seride 2-1 öne geçti.     

Joel Embiid'in 33 sayı, 10 ribauntla galibiyette önemli rol oynadığı mücadelede, Jimmy Butler 22, J.J. Redick 15 sayı kaydetti.     

Konuk takımda ise Kawhi Leonard'ın 33 sayılık performansı mağlubiyete engel olamadı. Pascal Siakam 20,  Danny Green 13 sayıyla oynadı.

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