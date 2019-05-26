NBA'de finalin adı belli oldu: Golden State Warriors - Toronto Raptors

NBA Doğu Konferansı final serisi altıncı maçında Toronto Raptors, Milwaukee Bucks'ı konuk etti.

Mücadelenin ilk çeyreğini 31-18 önde kapatan Milwaukee Bucks, devreye 50-43'lük üstünlükle girdi.

Üçüncü periyotta farkı azaltan Toronto Raptors, son çeyrekte öne geçmeyi başardı. Son bölümü büyük çekişmeye sahne olan maçta Toronto Raptors, Milwaukee Bucks'ı 100-94 mağlup ederek seriyi 4-2 ile tamamladı ve NBA finalinde Golden State Warriors'ın rakibi oldu.

Toronto Raptors'ta Kawhi Leonard 27 sayı, 17 ribaund, 7 asistlik performans sergiledi. Kyle Lowry 17 sayı kaydetti.

Milwaukee Bucks'ta Giannis Antetokounmpo'nun 21 sayı, 11 ribaund, 4 asistlik performansı mağlubiyeti engelleyemedi. Ersan İlyasova 13 sayı attı ve 6 ribaund aldı.