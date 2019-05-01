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Milwaukee Bucks seriyi eşitledi!

Milwaukee Bucks seriyi eşitledi!

NBA play-off'larında Milwaukee Bucks, konuk ettiği Boston Celtics'i 123-102 yenerek seriyi 1-1'e getirdi.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Milwaukee Bucks, konuk ettiği Boston Celtics'i 123-102 mağlup ederek Doğu Konferansı yarı final serisinde durumu 1-1'e getirdi.

NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Doğu Konferansı yarı final serisi ikinci maçında ağırladığı Celtics'i 123-102 mağlup eden Bucks, seride ilk galibiyetini aldı.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 29 sayı, 10 ribaunt, 4 asist, Khris Middleton 28, Eric Bledsoe 21 sayıyla galibiyette pay sahibi olurken, sonradan girerek 17 dakika süre alan milli basketbolcu Ersan İlyasova ise 4 sayı, 4 ribaunt, 2 asist, 1 top çalmayla oynadı.

Celtics'te Marcus Morris 17 sayı, 7 ribaunt, Jaylen Brown 16 sayı, Al Horford 15 sayı, 8 ribauntluk performans sergiledi.

Warriors seride avantaj yakaladı

Batı Konferansı yarı final serisi ikinci maçında son şampiyon Golden State Warriors, konuk ettiği Houston Rockets'ı 115-109 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti.

Warriors'ta Kevin Durant 29 sayı, 5 ribaunt, 4 asist, Klay Thompson 21 sayı, 5 ribaunt, Stephen Curry 20 sayı, 5 asist, Draymond Green 15 sayı, 12 ribaunt, 7 asistle galibiyette ön plana çıktı.

Rockets'ta James Harden'ın 29 sayı, 7 ribaunt, 4 asist, Chris Paul'ün 18 sayı, 7 ribaunt, 6 asist, Eric Gordon'ın 15 sayı, Clint Capela'nın 14 sayı, 10 ribaunt, PJ Tucker'ın 13 sayı, 10 ribauntluk performansları mağlubiyeti engelleyemedi.

NBA play-off'larına 1 maçla devam edilecek. 

(AA)

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