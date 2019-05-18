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  3. Milwaukee Bucks evinde hata yapmadı

Milwaukee Bucks evinde hata yapmadı

Milwaukee Bucks evinde hata yapmadı

Milwaukee Bucks, Toronto Raptors'ı 125-103 mağlup ederek seride skoru 2-0'a getirdi.

NBA Doğu Konferansı final serisi ikinci maçında Milwaukee Bucks, Toronto Raptors'ı konuk etti.

Mücadelenin ilk çeyreğini 35-21 önde tamamlayan Milwaukee Bucks, devreye 64-39'luk üstünlükle girdi.

Üçüncü periyotta Toronto Raptors 39 sayı atsa da son çeyrekte farkı koruyan Milwaukee Bucks mücadeleyi 125-103 kazanarak seride skoru 2-0'a getirdi.

Milwaukee Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 30 sayıyla takımının en skoreri oldu. Ersan İlyasova ise 17 sayı, 3 ribaund, 2 asistle oynadı.

Toronto Raptors'ta Kawhi Leonard 31 sayı, 8 ribaund, 2 asistlik performans sergiledi. Kyle Lowry 15 sayı, 4 ribaund, 4 asist üretti.

(Sporx)

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