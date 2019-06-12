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12 Haziran 2019 Çarşamba 11:18 | Son Güncelleme: 12 Haziran 2019 Çarşamba 11:18

Khimki - CSKA Moskova maçı sırasında soyunma odasına hırsız girdi

Khimki - CSKA Moskova maçı sırasında soyunma odasına hırsız girdi

Rusya Basketbol Ligi'nde Khimki ile CSKA Moskova arasındaki şampiyonluk maçında bir hırsız Khimki’nin oyuncularının soyunma odasına girip basketbolcuların eşyalarını çaldı.

Rusya Basketbol Ligi play off final serisinde Khimki Moskova ile CSKA Moskova arasında üçüncü maç oynandı. Seride ilk 2 karşılaşmayı kazanan CSKA Moskova’nın kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edeceği maç başka bir olay ile gündeme geldi. Parkede büyük mücadele gerçekleşirken Khimki'nin soyunma odasına giren üzerinde görevli kartı bulunan bir kişi basketbolculara ait özel eşyaları çaldı.

Maçı 80-62 kazanan CSKA Moskova Rusya Basketbol Ligi’nde üst üste 8. kez şampiyon olmayı başardı.

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