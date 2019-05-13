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Kawhi Leonard, Philadelphia 76ersı son saniyede yıktı

Kawhi Leonard, Philadelphia 76ersı son saniyede yıktı

NBA play-off’larında Philadelphia 76ers’ı Leonard’ın son saniye basketiyle 92-90 yenen Toronto Raptors, seriyi 4-3 kazanarak Doğu Konferansı finalinde Milwaukee Bucks’ın rakibi oldu.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off’larında Philadelphia 76ers’ı yenen Toronto Raptors ve Denver Nuggets’ı mağlup eden Portland Trail Blazers, serilerini 4-3 kazanarak konferans finaline yükseldi.

NBA play-off’larına iki maçla devam edildi. Toronto Raptors, Doğu Konferansı yarı final serisi 7. maçında Philadelphia 76ers’ı ağırladı. Rakibini yıldız basketbolcusu Kawhi Leonard’ın son saniye basketiyle 92-90 yenerek seriyi 4-3 kazanan Raptors, konferans finalinde Milwaukee Bucks’ın rakibi oldu.

Leonard, karşılaşmayı 41 sayı, 8 ribaunt, 3 asist, 3 top çalmayla tamamladı. Serge Ibaka 17 sayı, 8 ribaunt, Pascal Siakam 11 sayı, 11 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz’ın süre almadığı 76ers’ta Joel Embiid 21 sayı, 11 ribaunt, JJ Redick 17 sayı, 4 ribaunt, Jimmy Butler 16 sayı, 4 ribauntluk performans sergiledi.

(AA)

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