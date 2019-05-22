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Fenerbahçe Beko lige dönüyor

Fenerbahçe Beko lige dönüyor

THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde dördüncü olan Fenerbahçe Beko, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında yarın sahasında Türk Telekom ile karşılaşacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.15'te başlayacak.     

Ligde normal sezonu 24 galibiyet ve 4 mağlubiyetle Anadolu Efes'in arkasından 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe Beko, 16 galibiyet ve 12 mağlubiyetle 7. olan Türk Telekom ile çeyrek finalde eşleşmişti.     

İki takım arasında normal sezonda oynanan karşılaşmaları 80-72 ve 87-64'lük skorlarla sarı-lacivertliler kazanmıştı.     

İki galibiyete ulaşacak ekibin yarı finale yükseleceği serinin ikinci maçı 26 Mayıs Pazar günü Ankara Spor Salonu'nda oynanacak.

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