EuroLeague ekipleri transfere hızlı giriş yaptı! İşte biten transferler...

Transferin hızlı ekibi Barcelona Lassa, koç Stevislav Pesiç’in sözleşmesini 2 yıl uzattı. Son şampiyon CSKA Moskova, Baskonia’dan Yohannes Voigtmann’ı kadrosuna kattı.

THY Avrupa Ligi'nde yeni sezonda mücadele edecek 18 takım yoğun bir transfer dönemi geçiriyor.

Geçen sezonun finalisti Anadolu Efes, iç transferde koç Ergin Ataman, Vasilije Micic,Pleiss, Anderson, Doğuş, Simon ve Dunston ile sözleşme yeniledi. Lacivert-beyazlılar, dış transferde ise Bandırma Basketbol'dan Tolga Geçim'i kadrosuna kattı.

Melli ve Guduric'i NBA'e yolcu eden Fenerbahçe Beko ise dış transferde şu ana kadar sessiz. Nando De Colo'yu gündemine alan sarı-lacivertliler, Sloukas, Ali Muhammed, Datome, Vesely, Ahmet ve Melih ile yeni sözleşme imzaladı.

Geçen sezonu şampiyon tamamlayan ve De Colo, Higgins gibi yıldızlarını kaybeden Cska Moskova, Baskonia'nın Alman pivotu Yohannes Voigtmann ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Barcelona Lassa ise, NBA patentli yıldız Nikola Mirotic ile 6 yıl için 70 milyon euroluk rekor bir sözleşme imzaladı, koç Svetislav Pesic'in sözleşmesini de 2 yıl uzattı.

Daha önce Cory Higgins ve Brandon Davis'i de kadrosuna katan Katalan ekibi, transfer döneminin en hızlı takımı konumunda.

Ligin en yüksek bütçeli takımlarından Real Madrid, Khimki'de ortaya koyduğu oyunla dikkat çeken Jordan Mickey'yi 2 yıllığına renklerine bağladı. Madrid ekibi ayrıca Fransız oyuncusu Fabian Causeur'nin sözleşmesini 3 yıl uzattı.

Baskonia formasıyla ligin ribaund kralı olan Vincent Poirier ise kariyerine NBA'de devam edecek. Fransız oyuncu, 2 sezon boyunca Boston Celtics forması giyecek.

Ligin yeni takımı Valencia ise Anadolu Efes'ten ayrılan Brock Motum ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

(TRT Spor)