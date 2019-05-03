Ergin Ataman: Bu da benim meslek sırrım

ÖMER ÖZARSLAN - ÖZEL HABER

THY Euroleague’de 36 milyon euroluk bütçesiyle ligin en pahalı ikinci takımı Barcelona’yı deviren, 18 milyon euroluk bütçesi bulunan Anadolu Efes’in başarılı Koçu Ergin Ataman, buralara nasıl geldiklerini ve hedeflerini anlattı: Sporda artık belli bir hava yakalandıktan sonra bütçe, falan filan bunlar artık etkili olmuyor. Bunlar sezon başında önemli. Takım kurarken o bütçeleri doğru kullanmak. Bu 40 milyon da olur, 10 milyon da olur. Biz iyi kullandık ve iyi bir takım kurduk. Bu nasıl yaptığımız da meslek sırrı. Bu sene gördünüz çok güzel bir takım ve aile havası, çok güzel bir atmosfer oluştu. Ondan sonra bütçenin pek bir önemi kalmıyor. Biz İstanbul’da CSKA’ya da Real Madrid’e de son topta kaybettik. Onun için önemli olan o havayı yakalamak ve bütçeyi iyi kullanmak. En önemli şey takım kimyası.

HAK EDEREK BURALARA GELDiK

Tribünde şu anda Anadolu Efes son 10 maçını bu şekilde oynadı. Her geçen gün arttı. 10 bin seyirciyle başladık, 12, 16 ve son maçlarda kapalı gişe oynadık. Müthiş. Şimdi sezon başında hiç kimse Anadolu Efes’in bu noktalara gelebileceğini düşünmüyordu. Şimdi 4’lü finalde sezon başındaki 3 favori takım var. Real Madrid, Fenerbahçe ve CSKA Moskova. Şu anda Efes bu dörtlü finalin sürpriz misafiri ama oynadığı basketbolla da hak ederek oraya geldi. Şimdi aynı basketbolumuzu biz final-four’da da oynayacağız ama sonunda nereye geliriz bir şey söylemek zor. Tabii ki güçlü takımlar var ama biz de varız. Biz aynı basketbolu oynayacağız. Bakalım sonu nereye gelecek.