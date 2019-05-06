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  3. Denver Nuggets seriyi 2-2'ye getirdi

Denver Nuggets seriyi 2-2'ye getirdi

Denver Nuggets seriyi 2-2'ye getirdi

NBA konferans yarı finallerinde Toronto Raptors, Philadelphia 76ers'ı 101-96, Denver Nuggets ise Portland Trail Blazers'ı 116-112 yenerek seride durumu 2-2 yaptı.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) konferans yarı finallerinde Toronto Raptors, Philadelphia 76ers'a, Denver Nuggets da Portland Trail Blazers'a karşı seriyi 2-2'ye getirdi. NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Toronto Raptors, 2-1 geride olduğu Doğu Konferansı yarı final serisinin 4. karşılaşmasında, Philadelphia 76ers deplasmanından 101-96 galip ayrıldı.

Sahasında oynayacağı 5. maç öncesi seriyi eşitleyen Raptors'ta Kawhi Leonard, 39 sayı, 14 ribaunt ve 5 asist üretti. 76ers'ta Jimmy Butler'ın 29 sayı, 11 ribaunt ve J.J. Redick'in 19 sayısı, galibiyete yetmedi. Denver Nuggets ise konuk olduğu Portland Trail Blazers'ı 116-112 yenerek seride durumu 2-2 yaptı ve saha avantajını yeniden ele geçirdi. Nuggets'ı galibiyete, 34 sayı kaydeden Jamal Murray, 21 sayı, 12 ribaunt, 11 asistle "triple double" yapan Nikola Jokic ve 21 sayı, 10 ribauntla oynayan Paul Millsap taşıdı. Trail Blazers'ta C.J. McCollum 29 sayı, 5 ribaunt, Damian Lillard da 28 sayı, 7 asistle mücadele etti. 

(AA)

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