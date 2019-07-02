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  3. Datome 3 yıl daha Fenerbahçe Beko'da

Datome 3 yıl daha Fenerbahçe Beko'da

Datome 3 yıl daha Fenerbahçe Beko'da

Fenerbahçe Beko, Bobby Dixon, Melih Mahmutoğlu, Ahmet Düvelioğlu, Jan Vesely ve Kostas Sloukas'ın ardından 6. isimle daha yola devam kararı aldı. Sarı Lacivertliler, İtalyan forvet Gigi Datome'nin sözleşmesini 3 yıl daha uzattı.

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, mücadele edeceği tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefleyeceği yeni sezon öncesinde kadro yapılanması çalışmalarını sürdürüyor." diye başlayan açıklamada, "Ekibimiz, bu kapsamda yapılan anlaşma sonucunda, İtalyan forvetimiz Gigi Datome’nin sözleşmesini üç sezon daha uzatmıştır. Gigi Datome, Fenerbahçe Beko formasını 2021-2022 sezonunun sonuna dek giymeye devam edecektir." denildi.

İtalyan oyuncunun 2015 yazında takıma dahil olduğu hatırlatıldı ve "Fenerbahçe Ailesi’nin erkek basketbolda elde ettiği tüm başarıların önemli bir parçası olmanın ve büyük Fenerbahçe taraftarıyla güçlü bir sevgi bağı kurmanın yanı sıra, saha içindeki ve saha dışındaki karakteriyle de tüm basketbolseverlerin takdirini kazanmıştır.

Bu yeni anlaşmanın kulübümüze ve Gigi Datome’ye hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu nice sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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