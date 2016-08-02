Tütün tarlasında öldürüldü

Sırıklı Mahallesi’nde yaşayan eşi çoban olan 4 çocuk annesi İmran Berber, bu sabah, Sırıklı yakınlarındaki tütün tarlasına çalışmaya gitti. Berber’in bulunduğu yerden silah seslerini duyan vatandaşlar, tütün tarlasına gittiklerinde cesedini buldu. Vatandaşlar jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, İmran Berber’in tabancayla belinden iki ve başından bir kurşun yarasıyla öldürülmüş halde buldu. Olay yerinde yapılan aramada bir adet tabanca kılıfı bulundu. Katilin kim olduğunu araştıran jandarma, yakalanması için çalışma başlattı. İmran Berber’in cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.