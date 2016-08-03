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Türkiye'den Kuzey Kore'ye kınama

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Dışişleri Bakanlığı'ndan, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (KDHC) gerçekleştirdiği balistik füze fırlatmalarını şiddetle kınandığı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (KDHC) gerçekleştirdiği balistik füze fırlatmalarını sürdürmesinin bölgesel ve uluslararası güvenlik ve istikrara tehdidin devamı niteliğinde olduğu vurgulanarak, şiddetle kınandığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin son olarak 3 Ağustos 2016 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu balistik füze fırlatmalarının kınandığı bildirildi.

Kuzey Kore'nin 9 ve 19 Temmuz 2016'da da balistik füze fırlatmalarına devam ettiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kore Demokratik Cumhuriyeti'nin uluslararası yükümlülüklerini ihlal eden bu fırlatmalar, bölgesel ve uluslararası güvenlik ve istikrara tehdidin devamı niteliğindedir. Balistik füze fırlatmaları ve kitle imha silahlarıyla ilintili faaliyetlerini durdurması yönünde KDHC’ye yapmış olduğumuz çağrımızı yineliyoruz. KDHC’nin ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesindeki yükümlülüklerini uygulamasını bekliyoruz."AA

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