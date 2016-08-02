Son Dakika Haberleri: Ünlü sanatçı Acar Başkut hayatını kaybetti

Türk resminin ve sahne dünyasının ünlü sanatçısı Acar Başkut, İstanbul’da, 81 yaşında hayatını kaybetti. Acar Başkut’un cenazesi bugün Zincirlikuyu Mezarlığı’nda, öğle namazını müteakip toprağa verilecek. Gazeteci ve oyun yazarı Cevat Fehmi Başkut’un oğlu olan Acar Başkut, 1935 yılında İstanbul’da doğdu. Resim sanatıyla ilk teması, öğrenim gördüğü Galatasaray Lisesi’nde okulun duvarlarına belki de Türkiye’deki ilk grafitiyi uygulayarak gerçekleşti. Başkut, 1959’da Münih Güzel Sanatlar Akademisi’ne kaydoldu. 1964’te Tiyatro Dekoru ve Tiyatro Kostüm Desinatörü Bölümü’nden “usta” olarak diploma aldı.



Acar Başkut, 1965-1966 yıllarında İstanbul Şehir Operası’nda, 1967 yılında ise Ankara Devlet Opera ve Balesi’nde görev aldı, bir yıl sonra aynı yerde baş dekoratör oldu. Ardından İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nde uzun yıllar baş dekoratör olarak çalıştı ve 2000 yılında emekli oldu. Acar Başkut, uzun yıllar İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Dekor Tasarım Bölümü’nde öğretim üyeliğinde bulundu. 1994-95 yılında UNICEF Ödülü’nü kazanan Acar Başkut; Picasso, Renoir, Utrillo gibi ünlü sanatçılarla birlikte ‘UNICEF Sanat Takvimi’ne girmeyi başardı. Acar Başkut, yaşamı boyunca İstanbul’un yanı sıra Münih, Moskova ve Tokyo’da açtığı sergilerle adından uluslararası alanda söz ettirdi. Sanatçı, yıllar önce geçirdiği üç beyin ameliyatı yüzünden vücudunun sağ tarafını kullanamaz hale gelmiş ve zamanla sol eliyle resimler yapmaya başlamıştı.