Polisle ‘fuhuş’ pazarlığı

SONER KAN - ADANA

Adana polisinden ‘fuhuş’ operasyonu. ‘Müşteri’ kılığına giren polis, telefonla bağlantı kurduğu 26 yaşındaki Sezen B.’nin ayarlayacağı bir kadınla 150 lira karşılığında cinsel ilişkiye girmek için randevulaştı. Ekipler, belirtilen adrese gidip, daha önceden seri numaraları alınan parayı genç kadına verip, sonrasında ‘polis kimliği’ni gösterdi. Sezen B. ile 56 yaşındaki ev sahibi Elif C. gözaltına aldı.



POLİS ‘MÜŞTERİ’ OLDU

Olay, merkez ilçe Seyhan’a bağlı Yurt Mahallesi’nde meydana geldi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Ahlak Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, Sezen B. adlı kadının fuhşa aracılık ettiği bilgisi üzerine operasyon için düğmeye bastı. ‘Müşteri’ kılığına giren polis, Sezen B. ile telefonla bağlantı kurdu. B.’nin ayarlayacağı bir kadınla cinsel ilişkiye girmek için 150 liraya anlaşan polis, verilen adrese gitti.



FUHUŞTAN HABERİ YOKMUŞ!

Ekipler, daha önceden seri numaraları alınan parayı Sezen B.’ye verdi, ardından da ‘polis kimliği’ni göstererek, genç kadınla birlikte ona yer temin ettiği öne sürülen ev sahibi Elif C.’yi gözaltına aldı. Sorgusunda evinde fuhuş yaptırmadığını, arkadaşının sürekli kendisine geldiğini onunla evde kahve içip sohbet ettiğini anlatan Elif C., fuhuştan haberi olmadığını söyledi. Sezen B. de kendisinin zaman zaman fuhuş yaptığını, ancak fuhşa aracılık etmediğini anlattı. Her iki kadın da ‘fuhşa yer temin ve aracılık etmek’ suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.