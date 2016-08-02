Kutsal yolculuk başlıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 2016'da yaklaşık 60 bin hacı adayı kutsal yolculuğa çıkacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları için 600 kişilik kontenjan ayırdı. Bu özel kontenjanın tamamına kayıt yapıldığı öğrenildi.

Hacı adaylarının yüzde 57'si kadın

Bu sene hacca gideceklerin yüzde 43'ünü erkekler, yüzde 57'sini ise kadınlar oluşturuyor.

Başkanlık, bu yıl kutsal topraklarda, hac farizasını yerine getiren vatandaşlara 2 bin 100 kişiyle hizmet sunacak.

En küçük hacı adayı 6 günlük

En küçük hacı adayı, 27 Temmuz 2016 doğumlu Adem Halil bebek olacak. 6 günlük Adem Halil, Sakarya'dan hacca gidecek.

En yaşlı hacı adayı ise 12 Temmuz 1916 doğumlu, 100 yaşındaki Malatyalı Fatma Arslan olacak.



Dönüşler 17 Eylül'de

Hacca gidecek ilk kafileler, seyahat acenteleri ile 4 Ağustos'ta çeşitli şehirlerden yola çıkacak. Diyanet İşleri Başkanlığı ile kutsal yolculuğa çıkacak vatandaşlar ise 6 Ağustos'ta Ankara, İstanbul ve başka bazı illerden Medine'ye uğurlanacak.

Hac dönüşleri 17 Eylül'de başlayacak. Son kafile ise 7 Ekim'de Türkiye'de olacak.