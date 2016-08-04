Kader'in ağzına bez parçası sokmuşlar

Eskişehir’de amatör fotomodellik yapan Kader Kaya'nın cesedi geçen cuma ormanlık alanda bulundu. Olay yerine gelen görevliler Kaya'nın ağzından 2 bez parçası çıkardı. Bez parçalarının genç kızın çeşitli nedenlerden dolayı geçirdiği kriz nedeniyle yanındaki kişi ya da kişiler tarafından bağırmasını önlemek amacıyla ağzına konulmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Genç kızın en son geçen perşembe günü olay yerini yakınındaki OSB’de bir kişiyle araçta görüldüğü öğrenildi. Güvenlik güçlerinin olayın meydana geldiği ormanlık alanda genç kıza ait güneş gözlüğü ile çantasını buldukları, cep telefonun ise kayıp olduğu belirtildi.