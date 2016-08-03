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Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı'na saldırı

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Tunceli'de Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı'na bu akşam PKK'lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi

Tunceli il merkezine bağlı Geyiksuyu köyünde bulunan Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı'na bu akşam PKK'lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Tabur Komutanlığı'ndaki askerlerinde karşlık vermesiyle kısa süreli çatışmadan sonra teröristler ormanlık alana kaçtı.

Tunceli'ye 30 kilometre mesafede bulunan Geyiksuyu köyündeki Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı'na bu akşam saat 18.30 sıralarında PKK'lılar tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

Tabur etrafındaki mevzi ve nöbetçi kulelerini hedef alan örgüt elemanlarına taburda bulunan askerler anında ağır silahlarla karşılık verdi.

Yaşanan kısa süreli çatışma sonrası teröristlerin kaçtığı ormanlık alanlar, taburdaki obüs ve havan topları ile yoğun atış alında tutuldu.

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