İstanbul'da şüpheli paketler fünye ile patlatıldı

Alınan bilgiye göre, yüzleri maskeli 5 kişi, D-100 Karayolu Okmeydanı-Taksim bağlantı yolu Okmeydanı Köprülü Kavşağı altındaki parmaklıklara ikişer pankart ve paket bırakarak kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelerek çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, bağlantı yolunu iki yönlü olarak trafiğe kapattı. Bu nedenle D-100 Karayolu Okmeydanı-Taksim bağlantı yolunda yoğun araç trafiği oluştu.

Özel giysilerini giyerek inceleme yapan bomba imha uzmanı, pankartlara iple bağlanarak üzerine poşetler ve folyo sarılmış piknik tüplerinden oluşan iki paketi fünye ile kontrollü olarak patlattı.

Bomba görünümü verilen paketlerle ilgili herhangi bir olumsuzluk bulunmadığının anlaşılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.AA